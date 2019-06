Cum a rămas un colegiu teoretic din Adjud fără două clase pentru admiterea la clasa a IX-a/ Directorul școlii: Nu vom reuși să acoperim toți elevii

Secțiune susținută de MedLife

Mărirea claselor de învățământ profesional în detrimentul celor de la liceele teoretice, decisă la nivelul Ministerului Educației, nemulțumește liceele. Este și cazul de la Colegiul "Emil Botta" din Adjud, județul Vrancea, unde anul acesta vor fi 6 șase clase de învățământ liceal teoretic, mai puțin cu 2 clase comparativ cu anul trecut. Profesorii spun că numărul de clase este prea mic pentru a acoperi toți elevii de clasa a opta din zonă. Ca urmare, profesorii și părinții intenționează să protesteze la inspectorat și la Ministerul Educației pentru a cere mai multe clase."Noi suntem colegiu teoretic, noi cu cădem sub incidența hotărârii doamnei ministru. Normal trebuia să ne dea opt clase de a noua. Prima dată, prin februarie, când am fost la inspectorat cu planificarea claselor, ni s-a explicat că sunt probleme, deși realitatea nu este așa, și ne-au tăiat o clasă. Ieri, într-o discuție telefonică cu dl inspector general, am aflat că ne mai taie o clasă, pentru că astea sunt indicațiile", spune Emil Dumitru, director la Colegiul Emil Botta din Adjud.Directorul spune că în județul Vrancea sunt colegii tehnologice care au clase teoretice, dar liceelor teroretice din zonă nu le este permis să aibă clase de profesional."Am aflat că a doua clasă, care va dispărea de la Colegiul Național Emil Botta, se va duce la Liceul de Artă din Focșani, lucru care nu mi se pare corect. În bazinul Adjud sunt 421 de elevi de clasa a opta la care se mai adaugă încă vreo 120 de elevi din localități din județul Bacău. Cu acest număr de clase nu vom reuși să acoperim toți elevii și unii dintre ei vor abandona", a mai spus directorul.La Colegiul Național Emil Botta numărul de elevi este de 1062 de elevi.Dorin Cristea, inspectorul școlar general de la Vrancea, spune că măsura tăierii claselor de la Adjud a fost luată pentru a echilibra clasele de teoretic și cele de învățământ profesional. Inspectorul spune că numărul de elevi va scădea în zona Adjud și e imposil să ca la Colegiul Emil Botta să se realizeze opt clase de teoretic. "Nu am tăiat clase, este o singură clasă tăiată. Li s-a aprobat inițial 7 clase. Toate colegiile naționale au 6 clase, în afară de Colegiul Național Unirea. Prin ordin de ministru s-a aprobat la liceul de arte o clasă de engleză. Ca atare, consiliul de administrație a inspectoratului școlar a decis ca acea a șaptea clasă de la Colegiul Emil Botta să o luăm de acolo și să o ducem la liceul de arte. Acolo la "Emil Botta", toți profesorii au ore suplimentare, câte o jumătate de normă", a spus Dorin Cristea. În planul e școlarizare aprobat de minister, județul Vrancea are 80 de clase de liceu si 28 de clase de profesională.Reamintim că săptămâna trecută Ministerul Educației a trimis către fiecare inspectorat școlar planurile de școlarizare, prin care acestea au primit mai multe clase de învățământ profesional. un număr de clase pentru învățământul liceal și pentru învățământul profesional. Ecaterina Andronescu, a declarat că a împărțit numărul de locuri către inspectoratele școlare atfel încât să nu mai existe note sub 5 la admiterea la liceu.