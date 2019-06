Admiterea la liceu: Elevii de clasa a opta sunt înscriși automat la Evaluarea Națională/ Ecaterina Andronescu: Cei care au media sub 5 să nu mai intre în liceu, ci la școli profesionale

Secțiune susținută de MedLife

"Înscrierea la evaluarea națională pentru cei care sunt înmatriculați în clasa a opta se face automat. Părinții fac înscrierea numai pentru elevii din seriile anterioare. Așa prevede metodologia adoptată de la începutul anului școlar", a declarat Ecaterina Andronescu, aflată la Parlament la premierea școlilor din cadrul competiției "Școala Europeană".Întrebată despre despre numărul mult mai mare de clase profesionale pe care le-a repartizat anul acesta în vederea admiterii la liceu pe care le-a trimis inspectoratelor și apoi le-a corectat, ministrul Educației a spus că toți elevii de clasa a opta vor fi înmatriculați în clasa a IX-a."Eu cred că trebuie să învățăm să facem lucrurile în așa fel încât să nu tensionăm situația din școli, dar să ne apropiem de acest deziderat. Avem situația care ne arată că s-au completat clase de liceu cu note între 2 și 3", a spus Andronescu."Aș vrea să ne uităm la rezultate. Anul trecut au fost date în plus 30.000 de locuri, peste cifra elevilor care erau înmatriculați în clasa a opta. Deci aș vrea să elimin ideea că am dat cu 30.000 de locuri mai puține decât numărul elevilor înmatriculați. Toți elevii care sunt înmatriculați acum au un loc în clasa a IX-a, fie la învățământul liceal, fie la învățământul profesional", a spus ministrul. EcaterinaAndronescu a mai numărul de locuri la școlile profesionale a fost distribuit în așa fel încât elevii cu note sub 5 la Evaluarea Națională să nu mai intre la liceu, ci să fie distribuiți la școlile profesionale."Datele din anii anteriori ne arată că cei care intră în liceu cu medii mai mici de 5 se încadrează la cei care nu promovează examenul de bacalaureat. S-au adunat circa 700.000 de tineri care nu au promovat examenul de bacalaureat. Când ne interesăm de ei unde sunt, răspunsurile pe care le găsim sunt că au ajuns muncitori necalificați undeva în lume. Acest lucru nu trebuie să mai continue. De aceea, am propus pentru anul acesta să creștem numărul de clase la învățământul profesional, în așa fel încât să fie cât mai aproape de media 5. Deci cei care au media sub 5 să nu mai intre în liceu. Nu am forțat nota, nu-mi fac iluzii că în toate zonele țării cei care sunt sub 5 nu vor ajunge în școli liceale, dar oricum este un pas în direcția cea bună. Pentru că dacă ai dovedit că pe parcursul celor 4 ani de școală gimnazială și la evaluarea de la clasa a VIII-a tu nu faci față unor abilități teoretice, atunci obligația școlilor este să facă formarea abilităților practice și, fără îndoială, în felul acesta să capete o meserie", a spus Andronescu.Într-un comunicat postat pe site-ul edu.ro se arată că înscrirea se realizează în conformitate cu prevederile art. 16, alin. 4, din Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010 - 2011, aprobată prin ordinul de ministru nr. 4.801/2010, valabilă, conform prevederilor ordinului de ministru nr. 4.813/2018 și pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019:Înscrierea candidaților pentru Evaluarea Națională se face la secretariatele unităților de învățământ pe care aceștia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută de calendarul examenului;Conform art. 32, alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, elevii cu cerințe educative speciale, integrați în școlile de masă, precum și cei din învățământul special, susțin Evaluarea Națională numai la solicitarea scrisă a părinților sau a întreținătorilor legali. Conform art. 36 din Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, conducerile unităților de învățământ aduc la cunoștința persoanelor interesate prevederile prezentei metodologii prin: afișare la avizierul școlii, organizarea unor întâlniri cu părinții elevilor de clasa a VIII-a, în vederea informării acestora, prezentarea în colectivele de elevi ai clasei a VIII-a etc.