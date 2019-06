Bac 2019: Cum a fost în prima zi de bacalaureat/ Subiecte date la proba de competențe lingvistice, pe care o trece toată lumea

Secțiune susținută de MedLife





Informații despre Bacalaureat 2019

Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română are loc și marți, 4 iunie. Conform calendarului aprobat prinordin de ministru, examenul va continua evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5 - 6 iunie). În zilele de 7, 10 și 11 iunie este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în perioada 12-13 iunie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C). Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care sărbătoresc Rusaliile în data de 10 iunie, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în zilele de 7 şi 11 iunie.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Potrivit Mi isterului Educației, 135.655 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie - iulie. Dintre aceștia, 116.037 sunt absolvenţi din promoţia curentă şi 19.618 din sunt seriile anterioare. Ei s-au înscris pentru a susţine Bacalaureatul 2019 în prima sesiune, care începe, luni, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).

La Colegiul Energetic București, situat în apropierea Şoselei Giurgiului din Capitală. absolvenţii de clasa a XII-a erau uşor de recunoscut la prima oră a dimineții. Cei care ieșeau de la examen se opreau în fața liceului la o țigară. Cei mai mulți dintre elevii care au susținut examenul au primit calificativul „avansat". Într-un singur cuvânt examenul de competențe e foarte simplu."A fost bine, am primit avansat. Mi-a picat un text informativ, cu un jurnalist și cu cititorii care citesc articolele pe care el le scrie. N-a fost greu. La probele orale e simplu, toată lumea știe să vorbească. La scris trebuie să mă mai pregătesc puțin la Biologie", spune Alexandru, absolvent de la Tehnologic.Robert, un alt elev de le Colegiul Energetic spune că și pentru el a fost ușor de vorbit. A primit "avansat". "Mai sunt și care au primit experimentat, dar acum depinde și cum vorbești. Eu am primit un text la prima vedere despre un profesor și elev și trebuia să spun ce deduce emițătorul, ce tip de text este. Am primit două întrebări suplimentare și asta a fost. Profesorii ne mai pun întrebări și în plus", a spus Robert.La Colegiul Național "Gheorghe Șincai", situat în apropierea Parcului Tineretului, toți elevii care ies din examen sunt experimentați în limba română. Spun că examenul e foarte ușor. "Mi-a picat epistola. A fost foarte simplu. Trebuie să vorbești cursiv și să nu te bâlbâi. Dacă citești în general nu ai cum să nu vorbești", a spus Ana Choih, absolventă de la Matematică- Informatică.Andrei a avut de vorbit despre viața lui I.C. Brătianu de când era elev. "Mie mi-a picat un text scris despre Elena Cantacuzino despre viața lui I.C. Brătianu, de când era el elev și trebuia să ia o decizie în privința carierei. Chiar mi-a plăcut pentru că e legat de contextul examenului", a spus Andrei. Francisc, colegul lui Andrei, spune că a fost interesant examenul, ca primă probă a bacalaureatului. "Am avut un text despre un festival de filme documentare. Profesorii ne-au înțeles. Au mai pus o întrebare", a spus Francisc.Elevii de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu", situat pe Bulevardul Dacia, ies pe rând din examen şi se mai rămân lângă gardul liceului la o țigară. Pentru ei a fost uşor pentru că subiectele erau simple. "Mi-a picat o scrisoare, trebuia să spun de unde deduc că e o scrisoare. Mai întâi scriam pe foaia de examen și apoi vorbeam. Dar a fost simplu, am primit experimentat", a spus Olga, o absolventă de contabilitate.Pentru Bogdan, proba de competențe la limba română e foarte simplă, deoarece nu e ceva ce trebuie să înveți dinainte. "Am primit un text informativ, era o prezentare despre o expoziție de la Muzeul "George Enescu", o expoziție muzicală. A trebuit să prezint intenția emițătorului, câteva elemente din text și la final să spun despre importanța cunoașterii genurilor muzicale", a spus Bogdan, care este "experimentat" în limba română. Unii dintre elevi au primit texte din lege și trebuiau să arăte semnificația și importanța cunoașterii legilor. "O parte din legea protecției copilului. Trebuia să spun dacă sunt de acord cu importanța cunoașterii legii. Mi s-a părut un subiect interesant, mai ales că eu vreau să dau la Drept", a spus Andreea.Mihnea, tot de la Colegiul „Virgil Madgearu" a trebuit să vorbească despre un articol din Codul Fiscal. "Eu am primit experimentat.Eu am primit un articol din codul fiscal, despre protejarea bunurilor călătorilor și despre ce trebuie să facă un transportator pentru protejarea bunurilor călătorilor. Trebuia să-mi sun opinia. Nu mai citisem codul fiscal, dar n-a fost greu deloc", a spus Mihnea.3 iunie - evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)4 iunie - evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5-6 iunie)7, 10 și 11 iunie - evaluarea competențelor digitale (proba D)12 - 13 iunie - evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)Calendar Bacalaureat 2019 - probe scrise:1 iulie- Limba si literatura română – Ea)2 iulie- Limba si literatura maternă - Eb)3 iulie- proba obligatorie a profilului- Ec) – Matematică sau Istorie4 iulie- proba la alegere a profilului și specializării – Ed)8 iulie- afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și e urmată de depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00).9 - 12 iulie - vor fi soluționate contestațiile13 iulie - afișarea rezultatelor finale