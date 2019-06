[P] Câștigă o Bursă parţială E/MBA la cea mai de succes Școală de Afaceri din Europa de Sud Est

COTRUGLI Business School, în parteneriat cu USAMV (Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București), are plăcerea de a acorda, pentru al unsprezecelea an consecutiv, bursele parțiale MBA şi Executive MBA. Astfel, COTRUGLI îşi dorește să sprijine managerii tineri şi ambiţioşi ce pun preț pe investiția în noi cunoștințe şi realizează necesitatea networking-ului în dezvoltarea carierei profesionale.





În acest an, COTRUGLI va acorda 6 burse parţiale de 30% şi 4 burse parţiale de 50% pentru fiecare program: MBA şi EMBA.





Dacă iţi doreşti să:



Îţi extinzi reţeaua de contacte de business la nivel internaţional

Să înveţi de la lectori de top

Să faci schimb de experienţă cu profesionişti

Să iţi creşti competitivitatea pe piaţa muncii

…atunci aceasta este o oportunitate de a obţine o diplomă MBA acreditată internaţional de la una dintre cele mai importante şcoli de business din Europa de Sud Est.





*În afara României sunt disponibile burse şi în următoarele ţări: Bulgaria, Bosnia şi Herzegovina, Muntenegru, Macedonia şi Slovenia. Pentru mai multe informaţii, apăsaţi aici

















De ce MBA?







MBA (Master of Business Administration) este cel mai înalt standard de educație de business în lume. Programul este de o mare importanţă pentru oricine înțelege valoarea dezvoltării continue atât pe plan personal cât şi profesional.





Un program de MBA îți schimbă modalitatea de a gândi şi raționa şi îți dezvoltă auto-educația, lucru crucial pentru a lua decizii corecte şi pentru a progresa în carieră. Programul de MBA furnizează un set de instrumente absolut necesare oricărui manager modern pentru a face faţă mediului de afaceri în continuă schimbare şi pentru avansare in carieră.





Cotrugli oferă programe perfect compatibile cu viața profesională şi personală, căutând un echilibru între acestea.











De ce Cotrugli Business School?





COTRUGLI Business School beneficiază de acreditarea internaţională oferită de Association of MBAs (AMBA), fapt ce poziţionează COTRUGLI într-un grup de 200 de şcoli respectate împreună cu INSEAD, IMD, ESCP. AMBA oferă o garanţie independentă a calității programelor de MBA şi reprezintă standardul cel mai înalt în educaţia postuniversitară de acest tip. Cotrugli adună studenți remarcabili precum şi lectori şi experți de top. Studenții noștri au o medie de 5 ani experiență în muncă (MBA) şi 15 ani experiență în muncă (EMBA). 70% dintre studenți ocupă poziții manageriale în organizații mici sau mari din regiune, fiind directori sau antreprenori. Ei vin din industrii diferite: farmaceutică, construcţii, IT, telecomunicaţii, FMCG, finanţe.





Programul asigură o absenţă minimă de la locul de muncă şi un randament maxim al investiției prin lucrul la propriile situații de business. Modulele Executive MBA sunt ţinute o dată pe lună, de Vineri până Duminică, în timp ce modulele de MBA sunt ţinute o dată la 6 săptămâni, câte două, pe parcursul unei săptămâni.





Parteneriatul încheiat de COTRUGLI cu USAMV vine să susțină nevoia de educație managerială din toate industriile și de la toate nivelurile, pentru a putea obține creșterea performanței și atingerea obiectivelor propuse.





Cum se poate aplica pentru bursele E/MBA Cotrugli Business School







COTRUGLI va acorda un număr de 6 burse partiale de 30% şi 4 burse parţiale de 50% pentru fiecare dintre programe. Dacă ai experienţă relevantă de muncă, ai absolvit o facultate şi vorbeşti fluent limba Engleză poţi aplica pentru bursele COTRUGLI aici











Experinţele studenţilor in programele COTRUGLI Business School







"Am decis să urmez cursurile EMBA deoarece, având un background de inginer, am ştiut că am nevoie să îmi îmbunătăţesc abilităţile manageriale. În cadrul programului CBS am avut oportunitatea de reflecta asupra a ceea ce fac precum şi asupra modului în care îmi fac meseria. Cred că programul este un catalist pentru schimbare, indiferent dacă această schimbare a fost dorită sau nu iniţial. Experienţa EMBA de la CBS a fost foarte utilă şi am fost foarte entuziasmată de interacţiunea cu colegii şi profesorii, aceştia aducând o diversitate de expertiză profesională şi experienţe programului, ceea ce a modelat dezvoltarea mea personală şi profesională." Alina Pop, CEO, Electrogrup SA