​VIDEO Ce spun elevii de liceu despre mersul la vot: Imaginea de ansamblu legată de o majoritate nu se poate forma doar cu un sfert de populație care își exprimă părerea

Secțiune susținută de MedLife

Alexandru Claudiu Năstase este elev în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic Henri Coandă din Capitală și a obținut premiul I. Nu va vota duminică pentru că încă nu a împlinit 18 ani. A realizat video ca un îndemn pentru toți colegii lui care pot vota.”Votul decide viitorul țării și al nostru. Și asta m-a făcut să fac acest videoclip pentru acest proiect, să arăt oamenilor că trebuie și că pot să voteze și n-au de ce să n-o facă. Ar fi păcat să pierzi o șansă ca asta”, spune Alexandru. Încă nu s-a decis ce va face după ce termină liceul, dar o variantă pe care o ia în calcul este să plece. ”Îmi place țara, e foarte frumos, dar aș vrea să mă mut, știm cu toții cum e la noi”, spune Alexandru.Două eleve, Maria Chițu Sinescu și Catinca Apostol, de la Colegiul Național Sfântul Sava au realizat videoclipul "Why Every Vote Matters" printr- animație grafică. Elevele au vrut să le explice celor cu drept de vot că exercitarea acestui drept este de fapt o formă de respect ca persoană ale cărei drepturi nu sunt restrînse.”Să mergi la vot reprezintă un act de responsabilitate, de educație, de participare și mai ales de încredere. Orice vot contează. Și prin a vota arătăm că suntem interesați de comunitatea noastră”, spune Maria Chițu Sinescu este clasa a X-a de la Colegiul Național Sf Sava.Colega ei, Catinca, a contribuit în aceeași măsură la realizarea videoclipului, însă când vine vorba de vot ea este mult mai tranșantă. ”E foarte important să mergi la vot pentru că orice vot reprezintă o modalitate de a-ți exprima opinia și de a te face auzit, pentru că în momentul în care votezi oferi un fel de feedback al tău personal în legătură cu ce se întâmplă, cu ce crezi și cu ce ai vrea să se întâmple pe mai departe. Și atunci cred că este important ca oamenii să iasă la vot pentru că imaginea de ansamblu legată de o majoritate nu se poate forma doar cu un sfert de populație care își exprimă părerea”, a spus Catinca Apostol clasa a X-a de la Colegiul Național Sf Sava.Vladimir Trașă elev în clasa a XI-a de la Colegiul Național ”Spiru Haret” din Capitală este unul dintre cei care au realizat videoclipul premiat cu locul III. S-a documentat singur despre ce înseamnă să votezi și cum ajută asta democrația. Asta pentru că la liceu nu se mai face Cultură Civică.”La școală se vorbește despre vot, așa în mare, dar o explicație detaliată nu am primit până acum. Materia Cultură Civică ar fi bine să fie pusă la liceu. Eu am făcut ultima dată Educație Civică la gimnaziu”, a spus Vladimir. Videoclipul realizat de el conține de fapt o metaforă pentru mersul la vot, aceea că democrația trebuie hrănită.”Votul întărește democrația. Este singura metodă prin care noi avem posibilitatea să schimbăm ceva este prin a vota. Dacă aș fi avut dreptul să merg la vot duminică aș fi mers, dar la anul când am vârsta sigur merg”, a spus Vladimir.Concursul “ De ce fiecare vot contează” a fost lansat în 13 februarie 2019 și a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare privind participarea civică a tinerilor în România. Ambasada S.U.A. a primit 76 de clipuri video de la 30 de licee și colegii din România. Clipurile video au fost evaluate din punct de vedere al conținutului, originalității și calității de un juriu compus din cetățeni americani din cadrul Misiunii Diplomatice a S.U.A. în România, care au luat în considerare mesajul civic, originalitatea, creativitatea și calitatea materialelor primite.Elevii ocupanți ai locurilor I, II, și III au primit camere video GoPro, aparate foto digitale, și Kindle e-readere. De asemenea, mici cadouri au fost oferite de către Ambasada S.U.A. membrilor echipelor finaliste.MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!