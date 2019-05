Evaluare Națională 2019, clasa a VI-a. Subiecte la matematică și științele naturii la Evaluare Națională (modele)

Secțiune susținută de MedLife

Evaluarea Națională 2019, clasa a VI-a, la matematică și științele naturii va avea loc în sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Durata este de 60 de minute, din momentul primirii subiectelor.Subiectele și modelele de subiecte la matematică la Evaluare Națională 2019 clasa a VI-a pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației, la adresa subiecte.edu.ro.​Evaluare Națională 2019. Elevii vor primi rezultatele Evaluarea Națională de la clasa a VI-a în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test. Aceste rezultate nu vor fi afișate, nu vor fi comunicate public și nici nu se pun în catalog.Limba românăMatematicăLimba maternă