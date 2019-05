Evaluare Națională 2019, clasa a VI-a. Ce subiecte au primit elevii la proba de limbă şi comunicare

Secțiune susținută de MedLife

Peste 170 de mii de elevi aflați în clasa a VI-a au susținut , miercuri, 22 mai, proba la limbă și comunicare în cadrul evaluării competențelor fundamentale acumulate în ciclul inferior al gimnaziului (clasele a V-a și a VI-a). Ministerul Educației a publicat subiectele primite de elevii de clasa a VI-a pe site-ul subiecte.edu.ro.În cadrul evalurii, elevii de clasa a VI-a au primit exerciții cu caracter „transdisciplinar", prin care să le fie testate competenţele comune acumulate în cadrul disciplinelor „Limba română", „Limba modernă I" şi „Limba maternă", în cazul elevilor care studiază în limbile minorităţilor naţionale.Elevii vor primi rezultatele Evaluarea Națională de la clasa a VI-a în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test. Aceste rezultate nu vor fi afișate, nu vor fi comunicate public și nici nu se pun în catalog.