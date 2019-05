Evaluare Națională 2019, clasa a VI-a. Elevii susțin miercuri proba de limbă şi comunicare

Secțiune susținută de MedLife

Evaluare Națională 2019, clasa a VI-a. În cadrul evaluării de la limbă și comunicare se vor testa două competențe: receptarea unui mesaj scris, cu aplicații pe texte nonliterare, și modul în care elevul se raportează la situaţii, experienţe și "probleme", posibil a fi întâlnite în viaţa reală, în universul şcolar, dar și social al elevului. În cadrul testului, elevii vor primi două texte: unul în limba română şi unul într-o limbă modernă (limba modernă I studiată). Aceste texte au o temă comună.Evaluare Națională 2019, clasa a VI-a. Conform Legii Educaţiei Naţionale, rezultatele evaluărilor naţionale la clasa a VI-a au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi preorientarea şcolară. Rezultatele evaluărilor naţionale se vor comunica doar părinţilor elevilor care le susţin.Evaluare Națională 2019, clasa a VI-a. Ministerul Educației a publicat modelele și testele primite de elevii în 2018 la http://subiecte.edu.ro/Limba și comunicareMatematică și Științe ale Naturii