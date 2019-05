Asociația Elevilor din Constanța critică obligarea elevilor de a participa la parada Ziua Orașului, organizată de primărie

Secțiune susținută de MedLife

​Potrivit sursei citate, AEC condamnă obligarea elevilor de a participa, pentru a doua oară consecutiv, la parada de Ziua Oraşului Constanţa, organizată de Sfinţii Constantin şi Elena, apreciind că acest tip de eveniment "este o reminiscenţă a perioadei dinainte de 1989 şi aminteşte, cu tristeţe, că mentalitatea conducătorilor oraşului nu s-a schimbat foarte mult"."Din informaţiile obţinute pe surse, IŞJ Constanţa a trimis o circulară către unităţile de învăţământ din judeţ prin care s-a solicitat trimiterea elevilor la această manifestare şi deşi există şcoli care au oferit opţiunea elevilor de a participa, fără nicio imperativitate, am fost sesizaţi că în instituţii precum Liceul Tehnic 'Pontica' sau Colegiul Naţional 'Mircea cel Bătrân', elevii ar fi fost anunţaţi că vor participa la paradă, fără a putea alege acest lucru", se arată în comunicatul AEC.Marţi, 21 mai, Primăria Constanţa organizează pentru al doilea an consecutiv o paradă şi o defilare cu ocazia Zilei Oraşului, la care primăria a anunţat că vor fi peste 2.000 de participanţi: sportivi, olimpici, militari, jandarmi călare, studenţi, elevi, cadre didactice, artişti, preoţi, reprezentanţi ai etniilor dobrogene şi oficialităţi care vor saluta oraşul pe traseul bulevardul Tomis-Piaţa Ovidiu."Considerăm aceste întâmplări ca fiind oglindirea situaţiei de anul trecut, atunci când ordine de la centru au scos sute de elevi şi studenţi în stradă, pentru a defila în această paradă ce poate fi uşor asemănată cu cele pe care le observăm, de regulă, în ţări precum Coreea de Nord, ţări comuniste unde liberul arbitru este un mit, iar atunci când este vorba despre salutarea sau aprecierea liderilor toţi cetăţenii trebuie să se conformeze. Dar, are nevoie oraşul nostru de festivisme sau de o mai mare atenţie asupra felului în care e gestionat? Solicităm ferm primarului Constanţei, Decebal Făgădău, să dovedească interes real faţă de oraş, investind în educaţia de la nivel local, deoarece acesta e singurul mod prin care cetăţenii pot ajunge să iubească oraşul, aşa cum edilul îndeamnă. De asemenea, somăm Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa să se dezică de astfel de evenimente şi să nu promoveze atitudini demne de regimurile totalitare", se subliniază în comunicatul de presă al AEC.MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!