Ce spun elevii, părinții și experții în educație despre evaluarea transdisciplinară de la clasa a VIII-a

Legea educației naționale prevede ca elevii care sunt în prezent în clasa a VI-a să susțină o evaluare națională diferită față de cea din prezent atunci când vor fi în clasa a VIII-a. Articolul 74 al legii stabilește ca, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, elevii să fie evaluți la mai multe discipline.







Evaluarea transdisciplinară rămâne, însă, sub semnul întrebării, după ce ministerul Educației a declarat că va propune amânarea acesteia. Potrivit ministerului, este necesară amânarea, în condițiile în care, până în prezent, predarea nu a avut loc transdisiplinar.

Elevii: Evaluarea transdisciplinară este o formă fără fond

Iulian Cristache, președintele asociațiilor de părinți: Eu cred că se va amâna

Anul trecut, asociațiile de părinți au cerut informații cu privire la modul în care va avea loc evaluarea națională în anul școlar 2020-2021, însă solicitarea lor nu a primit însă un răspuns oficial. "Eu cred că se va amâna. Suntem conștienți că avem nevoie de competențe dobândite trasndisciplinar, dar pentru asta trebuie să ai programa și profesori pregătiți", spune Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiiilor de Părinți.

Expert în educație: Aș cere profesorilor adaptare la schimbare

Șerban Iosifescu, președintele ARACIP: Eu aș propune menținerea evaluării transdisciplinare

Parlamentari: Ministerul Educației să vină cu o soluție

”Din punctul meu de vedere este imposibil să faci evaluare transdisciplinară peste doi ani. Părerea mea e că trebuie găsită o soluție de mijloc. Pentru evaluare transdiciplinară trebuie formare cadrele didactice și trebuie regândite programele școlare ca să ai elemente transdisciplinare. Și trebuie să regândești serios și admiterea la liceu. Eu am făcut o parte din lucrurile astea, când eram ministru, adică am semnat proiectul pentru formarea profesorilor pentru clasele 5-8. Însă, mai trebuie făcute două lucruri: regândirea programelor școlare pentru clasele 5-8 și admiterea la liceu. S-a întârziat foarte, foarte mult cu aceste lucruri”, spune Pop, care arată că propunerea de amânare ar trebui să vină din partea guvernului.





Teoretic, evaluarea transdisciplinară ar trebui să aibă următoarele probe: a) o probă scrisă la Limba și Literatura română; b) o probă scrisă la Limba maternă; c) o probă scrisă transdisciplinară la Matematică și Științe; d) o probă scrisă la o limbă de circulație internațională; e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susținută în timpul anului; f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competențelor civice și sociale, susținută în timpul anului.Practic, elevii ar trebui să susțină două probe transdisciplinare, dar și o probă pentru o limbă străină și una de utilizare a calculatorului. Schimbarea examenului ar trebui să aibă loc începând cu elevii care intră în clasa a VIII-a în anul școlar 2020-2021.Evaluarea trasdisciplinară este respinsă în primul rând de elevi și părinți care spun că profesorii nu au predat transdisciplinar. ”În 8 ani, de când avem actuala legea a educației, nu am reușit să modificăm fundamental nici predarea, nici evaluarea. Pentru evaluare transdisciplinară avem nevoie de o predare în același stil. Totuși, cadrele didactice nu au fost formate în acest sens. La momentul actual, evaluarea transdisciplinară este o formă fără fond, la fel cum este evaluarea din sistemul actual în general”, a spus Petru Apostoaia, președintele Consiliului Național al Elevilor.Părinții mai spun că evaluarea transdisciplinară ar trebui inclusă într-o nouă lege a educației.”Toți miniștrii, începând cu Valentin Popa, ne-au confirmat că trebuie să amâne evaluarea transdisciplinară și acest lucru va fi inclusă într-o nouă lege, care din păcate nu apare. Noi, părinții, excludem ca elevii de clasa a VI-a de acum să aibă evaluare trasndisciplinară peste 2 ani, pentru că asta ar însemna să ne batem joc de ei”, mai arată Iulian Cristache.Cu toate că spun că trandisciplinaritatea este necesară pentru pregătirea elevilor pentru o societate în care joburile sunt în schimbare, părinții așteaptă o poziție clară din partea oficialilor de la minister.”Obligatoriu, în această toamnă, Ministerul Educației trebuie să iasă cu o poziție oficială prin care aceste proiecte de lege să fie prorogate sau anulate, astfel încât elevii și părinții să știe ceea ce vor face peste 2 ani la evaluarea națională”, conchide Cristache.Experții în educație consultați de HotNews arată că evaluarea transdisciplinară pentru clasa a VIII-a ar putea fi schimbată și dacă ar fi schimbată și predarea.”Ar trebui să se schimbe în mod fundamental modul în care profesorii fac predarea la clasă, și ei nu fac lucrurile astea. În momentul de față nu se face la clasă predare transdisciplinară. Nu fac toți ca regulă”, spune Daniela Vișoianu, președintele Coliției pentru Educație. Acesta spune că legea educației, așa cum arată în prezent, a fost masacrată din dorința de blocare a reformei. Vișoianu a observat o rezistență a celor din sistem față de schimbare.”Trecerea clasei a IX-a la gimnaziu, o măsură care aducea un plus de echitate în sistem și era fundamentată științific, a fost anulată prin adoptatea planurilor cadru pentru gimnaziu în 2016 în forma actuală. Am asistat la proces și am văzut cum luptă sistemul, pe toate fronturile, să nu se schimbe mai nimic din modul în care profesorii de la clasă știu deja să facă lucrurile”, a mai spus Vișoianu.Expertul în educație susține că profesorii ar trebui să se adapteze, pentru că predarea pe discipline nu are legătură cu societatea. ”Argumentele aduse sunt raționale, emoționale, însă nu au legătură cu vremurile în care trăim și cu faptul că viața nu se trăiește "pe discipline". Experții din sistem au capacitate și știință să construiască itemi de evaluare. Poate că nu toți profesorii vor reuși să facă față cu brio însă, personal, aș menține această intenție și aș cere profesorilor adaptare la schimbare - chiar dacă aceasta pare impusă "cu forța”, arată Daniela Vișoianu.Șerban Iosifescu, directorul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) crede și el că evaluarea transdisciplinare va mai avea de așteptat, asta din cauză că predarea trandisciplinară nu are loc.”Evaluarea trasdisciplinară prevăzută de lege educației presupune ca elevii care sunt acum în clasa a VI-a de acum să fie capabili să facă această conexiune între discipline. Ori, degeaba avem un curriculum care face conexiuni, dacă acest lucru nu se întâmplă în realitate. Practic ar trebui să-i oblige pe profesori să facă conexiuni între discipline, dar în lipsa pregătirii profesorilor pentru a face aceste conexiuni transdisciplinare, fiecare profesor se concentrează exclusiv pe disciplina lui propie. Sunt foarte puțini, cam o medie de 1% pe școală, care gândesc în termenii respectivi”, spune Șerban Iosifescu.Menținerea unei evluări transdisciplinare ar arăta dacă elevii sunt capabili să facă diverse conexiuni. ”Eu aș propune menținerea ei, chiar dacă s-a predat disciplinar noi trebuie să fim conștienți că lumea nu este pe sertare și că pentru a supraviețui în societate noi trebuie să facem conexiuni între cunoștințele din diverse discipline. Noi vrem să vedem dacă acest curiculum disciplinar poate să-l facă pe copil să fie în stare să facă aceste conexiuni. Dacă vom avea rezultate bune la această evaluare transdisciplinară înseamnă că aceste conexiuni se pot face. Dar dacă nu avem rezultate bune, adică dacă elevii obțin note foarte mici înseamnă că trebuie să schimbăm ceva”, arată expertul în educație.Președinții celor două comisii de învățământ din Parlament arată că Ministerul Educației ar trebui să-și spună poziția clară în privința examenului de peste doi ani. Evaluarea trasdisciplinară ar fi posibilă numai în condițiile care trec în clasa a VII-a în anul școlar 2019-2020 ar fi temeinic pregătiți.”O variantă ar fi ca ministerul Educației să vină cu o inițiativă de a proroga termenul, considerând că încă nu este pregătit sistemul pentru o aborda acest tip de evaluare. O a doua idee ar fi legată de o schimbare de legislație. Evident că a vorbi de o abordare transdisciplinară sunt mai multe lucruri de făcut. În primul rând, ar trebui să avem abordări transdisciplinare în majoritatea domeniilor, mai ales în cele legate de obiectele de examen. Ar trebui să existe un mod mai conectiv de a aborda științele. Ar trebui ca și testele să fie făcute transdisciplinar”, arată Carmen Gavrilă, președintele comisiei de educație din Camera Deputaților.Liviu Pop, președintele comisiei de învățământ din Senat, susține dacă se schimbă evaluarea de la clasa a VIII-a ar trebui schimbată și admiterea la liceu.