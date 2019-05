Un elev din Brăila a obţinut, în premieră, punctajul maxim la Olimpiada Naţională de Geografie

Secțiune susținută de MedLife

La cea de-a 39-a ediţie a Olimpiadei Naţionale de Geografie pentru clasele VIII-XII, care s-a desfăşurat de marţi până duminică, la Târgu Mureş, au participat 356 de elevi din clasele VIII-XII din toate judeţele ţării, 47 de profesori însoţitori şi 46 de profesori membri ai Comisiei Centrale.









"Încă sunt şocat că au putut să-mi acorde acest punctaj. Sincer, nu m-am aşteptat. Geografia a reprezentat dintotdeauna pentru mine o pasiune şi este al patrulea an consecutiv când particip. Încă din clasa a VIII-a particip. Chiar dacă nu vreau să urmez Facultatea de Geografie sau vreo ramură a geografiei, pentru că vreau să urmez Medicina, geografia mereu va reprezenta un loc în sufletul meu. În orice caz, pasiunea te poate duce oriunde, indiferent de ce carieră vrei să urmezi. Este important să fii consecvent şi să munceşti, poate chiar zilnic, pentru a-ţi îndeplini un anumit obiectiv", a declarat presei, Alexandru Constantin, aflat la a patra participare la Olimpiada Naţională de Geografie.Potrivit inspectorului de Geografie din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, profesorul Florin Pop, Olimpiada Naţională de Geografie din acest an a consemnat mai multe premiere, întrucât mai mulţi elevi participanţi au realizat între 90 şi 100 de puncte, în condiţiile în care niciodată nu s-au depăşit 84 de puncte, iar acest lucru explică de ce peste 20% din totalul participanţilor au obţinut premii sau menţiuni."Au fost punctaje foarte mari. Mulţi elevi au făcut 100 de puncte sau peste 90 de puncte. Asta înseamnă că sunt bine pregătiţi. S-a obţinut o medie foarte mare la Olimpiadă, pot să spun, în premieră, peste 84 de puncte. De la minister s-a acordat, de exemplu, 150 de lei premiu pentru locul I şi noi, de la Primăria Târgu Mureş, am suplimentat premiul cu 300 de lei. De asemenea, am suplimentat premiul II cu 250 de lei, premiul III cu 200 de lei şi apoi celelalte. Mai sunt cadouri substanţiale din partea sponsorilor. La fiecare premiu I, deci avem şase premii I, Horea Reghin a oferit câte o chitară", a declarat Florin Pop.La clasa a VIII-a s-a dovedit cea mai mare competiţie, fiind acordate două premii I pentru Ema-Iosefina Chiriloi de la Şcoala Gimnazială nr. 5 din Piatra Neamţ şi Angelina Moroşan de la Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti, ambele cu 97,50 puncte, patru premii II pentru Mara Elena Cotaie de la Colegiul Naţional "Gheorghe Roşca Codreanu" din Bârlad, Rareş Monceanu de la Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncuşi" din Bucureşti, Svenja Alexia Papirowski de la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din Bucureşti şi Andrei Valentin Pintili de la Şcoala Gimnazială "Episcop Iacov Antonovici" din Bârlad, toţi cu punctajul de 96,75, iar locul III i-a revenit lui Ionuţ Robert Creţu de la Şcoala Gimnazială numărul 3 din Codlea (Braşov), cu 95,50.La clasa a IX-a, locul I - Ciprian Sicoe de la Liceul "Horea, Cloşca şi Crişan" din Abrud (Alba), cu 95,50 de puncte, locul II - Armin Ioan Gafencu de la Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" din Bucureşti cu 95,00 puncte şi locul III - Ionuţ Georgiu de la Colegiul Naţional "Iancu de Hunedoara" din Hunedoara, cu 94 de puncte.La clasa a X-a - Daria Maria Ştefănescu de la Colegiul Naţional "Ioan Slavici" din Satu Mare, cu 97,30 de puncte, Ioana Delia Dumitrescu de la Colegiul Naţional "Ion Minulescu" din Slatina (Olt), cu 95,87 puncte, iar locul III a fost acordat pentru Daniela Traian de la Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" din Braşov şi Mara-Diana Velea de la Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi, cu câte 95,50 puncte.La clasa a XI-a, locul I i-a revenit lui Alexandru Constantin de la Colegiul Naţional "Gheorghe Munteanu Murgoci" din Brăila cu punctajul maxim de 100, locul II - Marian Răzvan Popescu de la Colegiul Naţional "Sf. Sava" din Bucureşti cu 97,25 puncte şi locul III - Theodor Mihai Dorin de la Colegiul Naţional "Costache Negri" din Galaţi, cu 95,93 puncte.La clasa a XII-a locul I a fost ocupat de Bianca Elena Solomon de la Colegiul Naţional "Costache Negruzzi" din Iaşi, cu 96,87 puncte, locul II - Angelo Andi Petre de la Colegiul Naţional "Ienăchiţă Văcărescu" din Târgovişte şi locul III - Maria Alessandra Abrudan de la Colegiul Naţional "Tudor Vladimirescu" din Târgu Jiu, cu 95,00 puncte.