Elevii de clasa a II-a încep săptămâna viitoare evaluarea națională. Teste și modele de subiecte la Evaluare Națională 2019

Proba de matematică la evaluarea națională la clasa a II-a este programată pentru dată de 9 mai, iar proba de limba română (scris si citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 10 mai.: Limba română - ScrisLimba maternă - ScrisLimba română - CititLimba maternă - CititMatematicaLimba română pentru minoritățile naționale - Scris-CititEvaluare Națională 2019 clasa a II-a. Notele de la Evaluarea Națională pentru clasa a II-a nu se fac publice și nici nu se trec în catalog, Profesorii le lor comunica părinților, pentru a afla nivelul de cunoștinte al elevului.Testarea de la clasa a II-a verifică dacă elevii știu să scrie și să citească, iar după primirea rezultatelor învățătorul ar trebui să facă planuri personalizate fiecărui elev care a înregistrat lacune, plan care să ducă în următorii ani la ridicarea nivelului copilului.Examenul are loc în clasele în care copiii învață în mod normal. Corectarea lucrărilor elevilor este realizată de către profesorii care predau în școala respectivă , în maximum 7 zile de la data susținerii ultimului test. Subiectele sunt concepute de Centrul Național de Evaluare și Examinare.Testele de la clasele primare sunt asemătoare evaluărilor internaționale. Potrivit Ministerului Educației, rezultatele nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.Tot în luna mai vor susține evaluarea națională și elevii de clasa a IV-a și elevii declasa a VI-a. Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar, la finalul clasei a IV-a, are următorul calendar: limba română(14 mai), matematică (15 mai) și limba maternă (16 mai).Limba românăMatematicăLimba maternăElevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 22 mai (limba și comunicare) și 23 mai (matematica și științele naturii).Limba și comunicareMatematică și Științe ale NaturiiEvaluările de la clasele primare și de la clasa a VI-a sunt prevăzute de Legea Educatiei Nationale din 2011 care prevede introduderea unor testări ale elevilor la finalul clasei a II-a (scris-citit și matematică), a IV-a ( înțelegerea textului scris și matematică) si a VI-a (doua probe transdisciplinare: limba română și limba modernă I, matematică și științe).Începând cu anul scolar 2013-2014, Ministerul Educatiei Nationale a decis că evaluarea națională va avea loc la nivel național, cu subiecte unice.