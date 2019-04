Cum se face școală în India: de la Guru, la înalta tehnologie. Interviu cu un jurnalist indian

Secțiune susținută de MedLife

​​L-am cunoscut pe Manish Shukla anul trecut în Seul, Coreea de sud, în cadrul unei deplasări din care au făcut parte doar jurnaliști străini. Era la câteva zile după întâlnirea istorică dintre liderul nord-coreean cu cel sud-coreean, Kim Jong Un – Moon Jae In. Pentru că nu aveam prea mult timp de cutreierat orașul pe lumină, cu excepția câtorva zile, seara ne plimbam pe străzile capitalei sud-coreene. Discutam despre cum este viața în țările noastre, el se mira de obiceiurile noastre, eu de ale lor etc.







Zilele trecute am văzut o știre din India despre sistemul educațional, care mi-a adus aminte de unele povești pe care le-am auzit în acea perioadă (știrea o puteți citi la final). Așadar, zilele trecute l-am contactat pe Manish, jurnalist și tată a două fete, care mi-a povestit despre sistemul educațional din India.





Manish Shukla, jurnalist din India Foto: Hotnews

„În India, modelul sistemului educațional este numit 10+2+3, ceea ce înseamnă că pentru orice copil 10 clase sunt obligatorii. Mulți dintre copii încep școala la 4 ani. Există școli publice și private, iar părinții au opțiunea de a alege ce vor pentru copiii lor. Școlile private au facilități mai bune decât cele administrate de Guvern, dar taxele sunt foarte mari. Majoritatea părinților cred că profesorii din școlile de stat nu sunt bine pregătiți pentru a-i învăța pe copiii lor. Gențile grele sunt o altă problemă pentru copiii care merg la școală. Elevii trebuie să citească o mulțime de cărți și, de cele mai multe ori, guvernul emite decizii și recomandă școlilor să limiteze greutatea ghiozdanelor”, a spus Manish Shukla.





„Pe vremuri, în India era sistemul de educație Gurukula, în care oricine își dorea să studieze mergea la casa unui Guru și dacă acesta accepta, putea să locuiască în casa acelui Guru, moment în care își începea studiul”, afirmă Manish Shukla.





Cu ajutorul unei colaborări public-privat, guvernul nu oferă doar învățământ digital școlarilor, dar învață și profesorii să folosească tehnologia. Copiii mici se uită la desenele animate preferate și învață versuri pe smartphone. A fost, de asemenea, o schimbare de percepție a părinților și profesorilor cu privire la învățare digitală. Școlile adoptă noile schimbări tehnologice și oferă calculatoare și tablete pentru ca școlarii să învețe în propriul ritm. Aceștia privesc lecțiile video acasă și asta ajută la un remarcabilă îmbunătățire a performanței.

Există rapoarte conform cărora până în 2020 vor fi 105 milioane de noi persoane pe piața forței de muncă. India ar trebui să creeze anual 8,1 milioane de locuri de muncă. Un număr mare de tineri, după ce au terminat educația, intră pe piața forței de muncă, dar se confruntă cu dificultăți în a face față nevoilor mediului de afaceri, în special în domeniul tehnologiilor avansate. Majoritatea șomerilor provin din artă și știință.

În sistemul de învățământ indian, elevii trebuie să citească o mulțime de cărți, dar atunci când aplică aceste cunoștințe în lumea reală, el sau ea întâmpină dificultăți. Școlile, la nivel elementar, nu se concentrează pe cursuri care dezvoltă competențe.









India are circa 270 milioane de copii cu vârste cuprinse în 5 și 17 ani. Sectorul educațional online ar putea ajunge la 2 miliarde dolari până în 2021, conform unui studiu al KPMG realizat în urmă cu doi ani.





MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!

Potrivit acestuia, Guvernul a adoptat, de asemenea, o politică prin care copiii din școala primară să nu aibă teme pentru acasă.„Eu trăiesc în Delhi, capitala Indiei și unul dintre cele mai aglomerate orașe din lume. Sunt tată a doi mici și frumoși îngeri. Fiica mea mai mare are aproape șase ani, învață în clasa a doua, iar fiica cea mică are 11 luni. A fost o provocare foarte mare pentru noi, ca părinți, să asigurăm admiterea pentru prima mea fiică, în special într-o școală bună și cu reputație”, povestește Manish.Conform regulilor guvernamentale, spune el, sunt anumite criterii și un sistem bazat pe puncte și, pe baza acestora, multe școli decid să accepte școlarii care locuiesc pe o rază de 1-3 kilometri.Există criterii de admitere precum: o cotă de frați, un copil singur sau o fată.„Am decis să completez formularele de admitere la mai multe școli pentru a asigura admiterea mai ușor, dar când am văzut listele finale, am observat că au fost depuse formulare a mai mult de 5.000 de copii pentru 180 de locuri. Poți înțelege nivelul competiției pentru obținerea admiterii prin sistemul loteriei, dar majoritatea părinților nu au avut norocul meu. A fost un moment de mândrie pentru noi când fiica a început să recite de la cap la coadă versuri, când a început să recunoască animale și obiecte”, spune el.El a mai povestit despre cum s-a transformat sistemul de învățământ.Acum, precizează el, acest sistem Gurukul s-a schimbat complet.„Când eram la școală, existau doar manuale. Obișnuiam să învățăm cu ajutorul tablei negre, dar acum văd că actualul sistemul educațional a înlocuit tabla cu proiectoarele. Felul în care învață copiii s-a schimbat mult. Acum școlile acordă atenție relației dintre părinți, profesori, copii pentru dezvoltarea generală a copilului de la vârsta cea mai fragedă a vieții. Au existat progrese tehnologice în sistemul educațional din India. Acum, elevii, profesorii și părinții folosesc telefoane inteligente, computere, programe video pentru a îmbunătăți capacitățile de învățare ale acestora”, explică Manish.Sistemul de învățământ primar asistă la o revoluție tehnologică de la tabla neagră, la cea digitală, spune el.Conform legii din India, învățământul obligatoriu este cel primar.„Guvernul a făcut o treabă remarcabilă pentru a asigura cetățenilor acces la educație, dar mulți cred că există un decalaj între educația indiană și piața muncii din țară. Economia indiană este pe punctul de a deveni a treia ca mărime din lume, după SUA și China, dar există îngrijorări în ciuda creșterii economice rapide, iar șomajul este în creștere”, a explicat Manish.Pe deoparte, spune el, India are nevoie de milioane de locuri de muncă calificate, dar pe de altă parte sistemul educațional nu este capabil să genereze forța de muncă necesară.„Tinerii care nu au abilități de angajare nu reușesc să obțină un loc de muncă adecvat în faza ulterioară a vieții, dar acum, pe scenariul în schimbare, este nevoie să schimbăm calea sistemului de educație pe care o avem. Un lucru bun este că Ministerul pentru Abilități și Dezvoltarea Antreprenoriatului a inițiat cursuri de calificare profesională și are ca obiectiv instruirea a circa 5 milioane de persoane în următoarele luni”, conchide jurnalistul indian.La începutul acestui articol am menționat un articol. Acesta a fost publicat de Agenția France-Presse și preluat de The Straits Times (din Singapore).Într-o școală de stat din Mumbai, profesoara Pooja Prashant Sankhe folosește tehnologia într-un mod diferit pentru a schimba modul în care elevii asistă la lecții. Profesoara, în vârstă de 45 de ani, a „ascuns” un device Amazon Echo, cunoscut ca Alexa, într-un manechin pentru magazine.Când Agenția France-Presse a vizitat școala, copiii de 11 ani se apropiau de manechin, punând întrebări precum: Alexa, câte state sunt în India?De asemenea, rezolvau exerciții de matematică, iar apoi întrebau Alexa care este răspunsul, pentru a afla dacă au răspuns corect sau nu. Acel dispozitiv redă imnul național al Indiei la începutul zilei și muzică pentru sesiunile de meditație.Sankhe spune: „Copiii sunt foarte entuziasmați când îi pun întrebările. Elevii vin la școală mai regulat acum, datorită depozitivului Alexa”.Mari investitori străini „injectează” fonduri în industria ”edtech”. Akshat Mugad, în vârstă de 16 ani, spune, referindu-se la o aplicație pentru învățare: Folosesc Byju de anul trecut și performanța mea s-a îmbunătățit. Înțeleg conceptele matematice mult mai bine acum.Byju a devenit unul dintre cele mai mari site-uri de învățare din lume, fiind fondat în 2011 în Bangalore. Acesta este unul dintre zecile de start-up-uri care pariază pe faptul că copiii sunt dornici să învețe în mod diferit.