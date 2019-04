VIDEOREPORTAJ Învățătoarea care predă „matematica magică” la o școală de la margine de București: „Aici se pune mult accent pe colaborare, nu pe individualism”

Secţiune susţinută de MedLife

Metoda de predare a Cozianei Zaharia la matematică diferă de metoda tradițională prin care învățătorul scrie la tablă exerciții și elevii le rezolvă în bancă. În clasa învățătoarei nu există bănci, elevii sunt așezați în cerc. Matematica e predată prin joc. De exemplu, pornind de la data în care sunt, elevii au ajuns să facă exerciții complexe de matematică, pe care ei le numesc ”magia matematicii”.

”Alternativa aceasta educaţională step by step are un astfel de program foarte prietenos. Ne putem mişca. Avem posibilitatea de a lucra atât în echipă, cât şi în grup mai mare, iar spaţiul acesta al lor îi ajută să comunice foarte bine, cu fiecare în parte, nu numai cu colegul de bancă, îi ajută să coopereze cu cine îşi doresc la un moment dat. Este unul din principiile step by step-ului: mediul educaţional în care ne desfăşurăm”, spune Coziana Zaharia.

Învățătoarea folosește mult și muzica pentru lecțiile pe care le predă.

”Muzica ne ajută să fim creativi, ne ajută să gândim într-un ritm anume. Muzica pe mine şi pe ei i-a ajutat foarte mult să despartă în clasa pregătitoare cuvintele în silabe”, arată Coziana Zaharia.

Părinții elevilor de la clasa de step by step susțin că elevii nu vor să mai plece de la școală și că nu se simt obosiți deloc, ”Primul an l-am petrecut la tradiţional şi nu eram mulţumită, aveam foarte multe teme de făcut, copilul venea tot timpul obosit acasă, o durea tot timpul capul şi am avut o prietenă care avea copilul deja în clasa step by step, se tot ruga de mine "adu-o aici că este bine”. Şi întâmplarea a făcut ca într-o zi să o văd pe doamna învăţătoare la piaţă, îi învăţa cum să cumpere, cum să se descurce cu banii, cum să ceară, cum să spună ce vor și atunci am spus că nu trebuie să pierd lucrul ăsta pentru copilul meu”, a spus Alexandra Buzatu, mama unei fetițe.

Anul acesta învățătoarea Coziana Zaharia a fost aleasă profesor MERITO, în cadrul Galei MERITO unde sunt premiate cadrele didactice cu adevărat deosebite. Coziana a fost premiată alături de alți 11 profesori din toată țara. Premiul este cu atât mai valoros pentru ea cu cât a venit din partea publicului care a votat-o.

Urmăriți în videoreportajul despre învățătoarea Coziana Zaharia.

Imagine: Cătălin Voicu, Mihai BudeșMontaj: Cătălin VoicuMedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!