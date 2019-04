VIDEO #foaiagoală: Confruntarea directă între eleva care și-a scris nemulțumirile pe foaia de examen și ministrul Educației: „E prioritară digitalizarea când avem scoli cu toalete în curte?” / Ce a răspuns Andronescu

Secțiune susținută de MedLife

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, s-a întâlnit cu eleva din Satu Mare care a scris șase pagini cu nemulțumirile față de sistemul de educație în foaia de examen de la simularea bacalaureatului. Cele două au stat față în față la Casa Meşteşugarilor din Satu Mare, unde s-a desfășurat o întâlnire a ministrului cu profesori, directori, inspectori şcolari, părinţi.

Cu toate că aceștia din urmă au aplaudat-o pe Andronescu, eleva nu s-a intimidată și nu a ezitat să-i pună întrebări ministrului despre programa școlară, despre sistemul de notare sau despre digitalizarea școlilor.

Andrea Varga, eleva din Satu Mare, a întrebat-o pe Ecaterina Andronescu ce se poate face în legătură cu programa şcolară foarte încărcată, după ce ministrul Educației a făcut o prezentare a proiectului "Educația ne unește" prin care vrea să propună o nouă lege a educației.Ecaterina Andronescu a recunoscut-o pe elevă și i-a răspuns: „Pe fond cred că ai dreptate, trebuie schimbată programa şcolară, dar nu o putem face în timpul anului. Nu o putem face în interiorul unui ciclu de învăţământ. Ce putem face acum şi am început deja este să găsim mecanismul prin care programa ceea complicată este transformată de către profesor într-o manieră pe care el o înţelege şi devine mai atractivă"."Ne propunem să aerisim dacă se poate spune așa programa, adică să simplificăm programa, să o adaptăm la ideea că școala nu este singura sursă de informație pentru elevi, pentru că acum un elev are mult mai multe informații decât acum 10 ani , și să încercăm să schimbăm predarea ca ea să devină mai atractivă. Cum? Păi, iată, digitalizarea este una dintre soluții. Pentru că digitalizarea îl obligă pe profesorul care are o tablă inteligentă și resursa educațională deschisă pe care o poate selecta de pe net să vină în fața clasei cu o lecție predată potrivit achizițiilor anterioare ale elevului", a mai spus Ecaterina Andronescu.Eleva i-a spus ministrului că în lucrarea ei s-a referit și la simulările pentru clasa a VII-a. „Ăla nu a fost un lucru, nu neapărat peste noapte, dar nu cred că a fost atractiv nici pentru elevii care au trebuit să învețe următoarele trei săptămâni toată materia care intra la simulare, nici pentru cadrele didactice care trebuiau să-și termine material până atunci", a arătat eleva.Replica ministrului Educației a fost: "Un elev nu învață pentru examen, un elev nu învață pentru notă, un elev învață pentru a ști și a ști ce să facă cu ceea ce învață, și învață în fiecare zi".La această replică profesorii prezenți în sală au început să o aplaude pe Andronescu. Eleva nu s-a lăsat intimidată și a continuat să-i pună întrebări ministrului.„Legat de digitalizare, de introducerea unor table multifuncționale, credeți că asta e prioritatea noastră acum având în vedere că avem școli în țară care au toaleta în curte, care nu au încălzire, care nu au condițiile necesare pentru ca un elev să studieze acolo?", a întrebat ea.Ministrul i-a răspuns că în acest an s-au alocat fonduri pentru închiderea acestei probleme a grupurilor sanitare la nivelul întregii ţări.Ecaterina Andronescu i-a mai spus elevei să o felicite pentru scrisoarea de la simularea BAC-ului și că îi urează să-și folosească inteligența în viitoarea profesie.„Am apreciat modul în care ai fost notată pentru că profesorul nu avea cum să treacă dincolo de ceea ce ai scris. Cred că ești un copil inteligent, ești un copil ușor rebel, și lucrurile acestea se câștigă odată cu anii pe care vrei sau nu vrei tot îi adaugi. Te felicit pentru scrisoare și îți recomand să-ți folosești inteligența pe care ți-a dat-o Dumnezeu într-o evoluție profesională pe care poți să o obții și să o așezi la cotele cele mai înalte", a conchis ministrul.