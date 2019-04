Ecaterina Andronescu le răspunde profesorilor de geografie: Am scăpat geografia de la BAC / Poate fi inclusă și în proba de creativitate

Secțiune susținută de MedLife

"Nimeni nu este lipsit de greșeli să spunem așa. Am scăpat, deși am citit de 4 ori documentul pe care l-am prezentat public, la una dintre formulele de bacalaureat era istorie/geografie. Am scăpat geografia", a declarat Ecaterina Andronescu la Digi 24."E o formulă, e o propunere. Vom rafina această propunere până când va deveni literă de lege", a precizat Ecaterina Andronescu, care a mai spus că geografia poate fi inclusă și în proba de creativitate, propusă pentru 3 dintre tipurile de bacalaureat.Profesorii de geografie din România au ieșit luni cu o poziție publică prin care spuneau că sunt nemulţumiţi de noua reformă a educaţiei anunţată de Ecaterina Andronescu.Profesorii arătau că în noua schemă pentru Bacalaureatul diferenţiat, propusă de Ministerul Educaţiei, nu se găseşte şi disciplina Geografie, în condițiile în care geografia a avut o contribuţie mare la întregirea României, iar prin scoaterea materiei de la BAC se şterge de fapt o pagină din existența noastră ca națiune.