​VIDEO INTERVIU De ce iau elevii note mici la matematică? Profesorul Gologan, „antrenorul” olimpicilor: Predarea trebuia să se schimbe masiv odată cu tehnologia. Copiii percep informația altfel decât acum 40 de ani

În județul Iași au fost cred că 2 copii la clasa a V-a cu 28 de puncte, dar au fost foarte mulți între 26 și 27 de puncte, cred că vreo 20 și ceva. Și atunci pe lista suplimentară s-au calificat toți. Asta a fost problema. Până acum olimpiada funcționa în modul următor, nici acela nu era perfect dar a funcționat ani de zile, fiecare județ avea din start un loc pe clasă și după aceea un număr de locuri până la acel 90 era dat în funcție de rezultele județului respectiv din clasa premergătoare. Deci dacă vorbesc de clasa a VII-a de acum mă uit la rezultatele de anul trecut de la clasa a VI-a la olimpiada finală, și li se acordau locuri în plus. Ideea care era? Să-i ajutăm pe copiii care au fost anul trecut la olimpiadă să continue. Acum, cu acest rezultat s-a luat după punctaje și au fost foarte mulți copii buni. Județele la care face memoriul ăsta referire- Iași, Constanța, Galați și Prahova sunt exact județele în care există în licee foarte bune clase de gimnaziu cu profesori foarte buni și centre de excelență foarte bune. La Iași, la etapa locală au fost 300 de calificați, Bucureștiul nu a avut decât vreo 200 de calificați.

În primul rând aș fi vrut să fac mai bine matematică de cercetare. Dar am avut ghinionul să trăiesc perioada tinereții mele într-un sistem în care nu se putea circula și viața era atât de grea, mai ales să crești un copil, încât foarte mult din timpul meu l-am dedicat altor activități decât cea de cercetare. În rest, hobby-ul pe care l-am avut cu pregătirea copiilor buni mi-a rămas din copilărie. Am visat asta atunci când am fost prima dată olimpic internațional și cred că am făcut bine. Ceea ce vreau acum să fac este să încerc să mă îndepărtez cât mai mult de lucrurile astea, să rămân un fel de consilier pentru că simt că e momentul să mă retrag. Nu mai am același entuziasm, supărările devin mult mai mari când apar situații de genul ăsta pe care eu nu le înțeleg.