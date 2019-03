Ministrul Educației vrea schimbarea formală a ciclurilor de învățământ: clasa pregătitoare devine clasa I, dispare evaluarea de la clasa a IV-a / „Nu am niciun motiv ca să întârziem, dar nici nu vreau să forţăm nota”

Secţiune susţinută de MedLife

Ministerul Educaţiei propune ca schimbarea denumirii clasei zero în clasa întâi. Asta înseamnă că toate celelalte clase se vor decala. Ciclul primar va fi astfel de la clasa întâi la clasa a V-a, gimnaziul de la clasa a VI-a până la clasa a XI-a, iar liceul de la clasa a X-a până la clasa a XIII-a."Singura modificare pe care am propus-o aici este să schimbăm clasa pregătitoare cu clasa întâi, adică în sensul că s-o numim clasa întâi. Clasa întâi devine clasa a doua, clasa a doua devine clasa a treia", a declarat Ecaterina Andronescu. Ministrul a mai spus că evaluarea de la clasa a II-a se va da astfel la clasa a III-a-a, iar cea de la clasa a VI-a la clasa a VII-a. Cea care se dă în prezent la clasa a IV-a nu se va mai da."Sunt gândite puţin diferit etapele de acumulare a cunoaşterii şi atunci când depăşim o etapă, aceste etape sunt gândite de pedagogi şi de psihologi, fiecare copil are un anumit ritm de creştere şi fiecare perioadă din viaţa lui presupune anumite achiziţii în cunoaştere care nu pot fi depăşite", a mai spus Andronescu.Întrebată de când estimează că aceste modificări vor intra într-o nouă lege a educaţiei, Ecaterina Andronescu a spus că nu poate da un termen."Eu nu am niciun motiv ca să întârziem, dar nici nu vreau să forţăm nota. Aş vrea ca dezbaterea să se desfăşoare cu toată determinarea de a ameliora propunerile acestea şi evident de a face o lege foarte bună", a mai spus Andronescu.