Simulare BAC 2019 Matematică. Modele de subiecte la matematică la simularea bacalaureatului 2019

Secțiune susținută de MedLife

Elevii din clasele a XI-a şi a XII susţin miercuri a doua probă la simularea bacalaureatului 2019, la matematică, subiectele fiind diferite în funcţie de filiera, profilul și specializarea pe care le urmează elevul: Mate-Info. Ştiinţele Naturii, Tehnologic, Pedagogic. HotNews va publica subiecte la matematică şi barem la simulare Bacalaureat 2019 imediat ce acestea vor fi disponibile.Anul acesta, elevii de clasa a XI-a care susţin simularea la bacalaureat 2019 vor avea pentru între subiectele la matematică 30% subiecte grilă. Ministerul Educaţiei a propus în proiectele de ordin pentru organizarea simulării bacalaureatului ca minimum 30% din subiectele de la matematică să fie sub formă de teste grilă (itemi obiectivi). Pentru elevii de clasa a XI-a, Ministerul Educaţiei are în vederea pilotarea unei noi structuri posibile a subiectelor pentru examenul de bacalaureat din anul şcolar 2019-2020, de aceea subiectele la matematică la simulare BAC 2019 pentru ei vor avea itemi obiectivi cu scopul de a se realiza evaluarea în baza unor răspunsuri exacte, neechivoce, specificate în barem. Cu toate acestea, elevii de clasa a XI-a nu au avut modele de subiecte la matematică pentru simularea bacalaureatului care să cuprindă teste grilă.Subiectele pentru matematică la simularea bacalaureatului 2019 sunt elaborate de către specialiştii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro . Corectarea lucrărilor va fi făcută în baza unor bareme de corectare a subiectelor la simulare BAC 2019 care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea.Potrivit programei la matematică elevii vor primi trei subiecte care să acopere materia studiată în liceu. Unul dintre subiecte la simularea bacalaureatului 2019 va fi din geometrie.Proba de matematică începe la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul în săli al elevilor care participă la simularea bacalaureatului este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev care participă la simularea bacalaureatului 2019.Rezultatele se afișează pe 29 martie, dar notele nu se trec în catalog numai la cererea elevilor. În 2018, la simularea bacalaureatului, după centralizarea a 99,9% dintre lucrări, rezultatele arată în modul următor: 39,5 la sută dintre elevii de clasa a XII-a și 33,73 la sută dintre elevii de clasa a XI-a au obținut medii egale sau mai mari de 6, medie necesară pentru a promova.Calendar Simulare BAC 201918 martie 2019 Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română19 martie 2019 Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă20 martie 2019 Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie)21 martie 2019 Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării- se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a29 martie 2019 Afișarea rezultatelor la simulare bacalaureat 2019HotNews va publica subiecte la matematică şi baremul la simulare Bacalaureat 2019 imediat ce acestea vor fi disponibile.MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!