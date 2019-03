Barem română simulare BAC 2019. Cum sunt corectate subiectele la română la simulare bacalaureat 2019

Secțiune susținută de MedLife



Calendar Simulare BAC 2019

Ministerul Educaţiei publică la ora 15.00, baremul de corectare pentru subiectele la limba română la simulare bacalaureat 2019. Astăzi elevii din clasele a XI-a şi a XII-a susțin prima probă, urmând ca miercuri să susțină proba profilului la simulare BAC 2019, matematică sau istorie, iar joi pe cea la alegere.Elevii primesc puncte pentru cele trei subiecte primite atât la profilul real, cât şi la profilul uman la simularea bacalaureatului 2019 la română după cum urmează: pentru primul subiect primesc 50 de puncte, pentru cel de-al doilea 10 puncte, iar pentru cel de-al treilea primesc 30 de puncte. Nota finală se calculează prin împărţire la 10 a punctajului total obţinut pentru lucrare. Probele la simularea BAC 2019 încep la ora 9.00 și timpul destinat elaborării lucrării scrise este de 3 ore. HotNews.ro va publica subiectele la română la simularea bacalaureatului 2019 și baremul de corectare, imediat ce acestea vor fi disponibile.Subiectele la sumularea bacalaureatului 2019 sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro , şi sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a dezvolta temele prevăzute în programa de examen, parcurse până la această dată. Evaluarea lucrărilor la română, la simulare BAC 2019, va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea bacalaureatului.Pentru simulare Simulare Bacalaureat 2019, elevii de clasa a XI-a şi clasa a XII-a primesc subiece în funcție de profil și specializare, după cum urmează:Proba Ea) – limba română - 2 tipuri de subiecte - umanist/ real;Proba Ec) - matematică/ istorie;Proba Ed) - la alegere: fizică, chimie, biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.Conform prevederilor legale în vigoare, rezultatele obținute la simularea bacalaureatului 2019 nu se contestă. Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Notele obținute la simulare nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele pot fi trecute în catalog.Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura românăProba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternăProba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie)Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării- se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a.afișarea rezultatelor la simulare bacalaureat 2019Anul acesta, reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor(CNE) estimează că vor fi câteva mii de elevi care nu vor scrie nimic în foaia de examen, în semn de protest faţă de politicile Ministerului Educaţiei. CNE consideră că probele de la Simulare BAC 2019 nu le vor evalua competenţele, ci doar cunoştinţele, iar ei refuză să fie cobai pentru Ministerul Educaţiei.„Consiliul Naţional al Elevilor, structura reprezentativă a elevilor din România, doreşte să aducă în atenţia publică (mai ales vouă, elevilor pe care îi reprezentăm) o problemă care este cunoscută tuturor: metodele de evaluare din sistemul nostru de învăţământ nu se pliază pe nevoile şi interesele actuale. De aceea, dar şi pentru a responsabiliza toţi decidenţii care până acum nu ne-au luat în serios, invităm elevii din România să ni se alăture în protestul prin care ne opunem modului în care sunt organizate simulările examenelor naţionale. Mai mult decât orice altceva, o facem pentru generaţiile viitoare, pentru că ele nu trebuie să fie asemenea nouă, o generaţie de sacrificiu, o generaţie de cobai ai Ministerului Educaţiei Naţionale. Modificările nefundamentate din acest an ne fac să refuzăm a fi părtaşi la acest experiment, unde examenele par a deveni un scop, nu un mijloc", se arată într-un comunicat transmis de reprezentaţii Consiliului Naţional al Elevilor înainte de Simulare bacalaureatului 2019.În 2018, la simulare bacalaureat, după centralizarea a 99,9% dintre lucrari, rezultatele arata in modul următor: 39,5 la sută dintre elevii de clasa a XII-a și 33,73 la sută dintre elevii de clasa a XI-a au obținut medii egale sau mai mari de 6, medie necesară pentru a promova.HotNews va publica subiecte la română şi barem la simulare Bacalaureat 2019 imediat ce acestea vor fi disponibile.