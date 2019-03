Autorii subiectelor de la simulare își cer scuze pentru eroarea de la română: „Această omisiune/eroare de atribuire nu este de natură să afecteze rezultatele"

Secţiune susţinută de MedLife

După ce a atribuit o poezie a lui Heinrich Heine poetului român Şt. O Iosif, Centrul Național de Examinare și Evaluare(CNEE) care a elaborat subiectele pentru simularea Evaluării Naţionale 2019 îşi cere scuze. Într-un comunicat de presă emis HotNews.ro, CNEE își cere scuze public pentru această „regretabilă omisiune". CNEE nu spune cum s-a produs eroarea, dar surse din minister susțin că poezia ar fi fost luată dintr-o culegere de texte unde exista menţiunea cu traducerea lui Şt. O. Iosif."Având în vedere faptul că, în structura subiectelor pentru proba scrisă de Limba și literatura română din cadrul simulării Evaluării Naționale, din data de 11 martie 2019, a fost utilizat ca „text la prima vedere" poemul „Stai şi asculţi sub ramuri...", fără a se menționa că opera respectivă este creația literară a lui Heinrich Heine, tradusă în limba română de Șt. O. Iosif, Centrul Național de Examinare și Evaluare (CNEE) își cere scuze public pentru această regretabilă omisiune", se arată în comunicat.Reamintim că o poezie a lui Heinrich Heine a fost atribuită, de autorii subiectelor la simularea evaluării naționale, poetului român St. O Iosif, cel care, de fapt, a tradus-o. Este vorba de poezia "Stai şi asculţi sub ramuri..." tradusă de poetul român în 1895 şi apărută pe 16 aprilie în același an în revista Viaţa.În același timp, CNEE precizează că această omisiune/eroare de atribuire nu este de natură să afecteze rezultatele și performanțele obținute de elevii care au susținut această probă.Astfel, subiectul vizează, în conformitate cu programa pentru Evaluarea Națională, receptarea unui text-suport „la prima vedere", iar itemii nici în acest caz, nici la examenul din iunie, nu solicită informații referitoare la autor, încadrarea acestuia sau a textului în vreun curent literar sau orice altă cerință care să facă vreo legătură cu autorul textului sau care să inducă în eroare candidatul.Mai exact, subiectul în cauză implică strict noțiuni de vocabular, punctuație, gramatică - morfologie, sensul cuvintelor, respectiv apartenența la genul liric (poezie) a textului.