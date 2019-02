Ce spune o profesoară universitară din Cluj-Napoca despre simulările de la clasele a VII-a şi a XI-a: "O măsură lipsită de etică din partea Ministerului Educației Naționale"

Secţiune susţinută de MedLife

"Nu există nici o justificare credibilă, bazată pe dovezi, pentru introducerea a încă un examen în lista și așa destul de aglomerată a evaluărilor naționale la care sunt supuși elevii. Evaluări Naționale se organizează deja la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a. Elevii din clasa a VII-a au parcurs deja ultima Evaluare Națională acum mai puțin de un an, la finalul clasei a VI-a, unde au avut un examen din 5-6 discipline. Nu e relevantă evaluarea din clasa a VI-a? Atunci de ce este păstrată în program? E în interesul elevilor, pentru a stăpâni mai bine materia? Materia din care vor da examen în clasa a VIII-a este diferită de cea din clasa a VII-a. E pentru a-i obișnui cu examenele? Dar nu dau deja examene din doi în doi ani?!", se întreabă profesoara.Mihaela Frunză concluzionează că simularea de la clasele a VII-a şi a XI-a reprezintă o procedură experimentală prin care Ministerul Educației Naționale dorește să își testeze o ipoteză proprie. "Cu alte cuvinte, o cercetare la scară națională, cu subiecți umani (minori), plătită din fonduri publice", mai scrie profesoara.Toată argumentația profesoarei poate fi citită aici. MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!