​Inscriere clasa pregătitoare 2019 - Acte necesare, calendarul pentru depunerea cererilor, criterii de departajare

Inscrierile in clasa pregatitoare

​Au fost publicate în Monitorul Oficial și pe edu.ro metodologia şi calendarul de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020. In conformitate cu prevederile calendarului de înscriere, luni, 25 februarie, vor fi afișate circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate. In articol poti gasi informatii complete despre inscrierea in clasa pregatitoare 2019.