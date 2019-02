Prima întâlnire dintre directoarea de la Șincai care s-a ridicat în fața „micilor Dumnezei” din primării şi ministrul Educaţiei: În concluzie, rămâne așa cum au stabilit ei... / Și un „răspuns valoros” de la Andronescu

Secțiune susținută de MedLife

Directoarea Colegiului Naţional "Gheorghe Şincai" din Bucureşti descrie într-o postare pe Facebook ce s-a întâmplat la prima întâlnire cu ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, după scandalul privind semnarea contractului administrativ- financiar pe care fiecare director de şcoală ar trebui să-l semneze cu primarul. Reamintim că ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a fost invitată la şcoală de către profesorii de la Colegiul "Gheorghe Şincai", însă, cu toate că a declarat că merge la liceu, ministrul Educaţiei nu s-a dus.Silvia Muşătoiu scrie că pe 20 februarie a fost la şedinţa cu ministrul Educaţiei, ședință la care au participat directori de licee, școli și grădinițe cu grupe sindicale în Federația "Spiru Haret".Participanţii i-au expus Ecaterinei Andronescu, timp de două ore, problemele cu care se confruntă şcolile şi au pus întrebări, însă ministrul Andronescu nu le-a răspuns de fapt la întrebări."La ședință, directori de licee, școli și grădinițe cu grupe sindicale în Federația Spiru Haret, au expus doamnei ministru, timp de două ore încheiate, DEZASTRUL adică realitatea. Au vorbit mulți, fără a repeta ce-au spus ceilalți, și, desigur, au pus întrebări, așteptând răspunsuri...la acele întrebări, nu la altele, nepuse sau nerelevante. A venit și momentul răspunsurilor. În primul rând, doamna ministru și-a exprimat intenția ca la o următoare întâlnire să discutăm "chiar problemele de fond" ale învățământului. M-am uitat cu ochii mari la vecinii mei. Aveau și ei ochii la fel de mari. Adică noi vorbiserăm despre nimicuri, "fondul" nici nu fusese atins, adică tabletele, containerele pentru toaletele de la sat, ghiozdanele și "adidașii"".În răspunsurile pe care le-a dat, ministrul Educaţiei le-a spus profesorilor că totul porneşte de la ei."Am ascultat, o sală întreagă, cu tensiunea crescând, cum noi n-am făcut ce trebuia, de la noi cam pleacă totul: sunt probleme cu părinții sau elevii violenți pentru că tot noi am fost dascălii lor (acum ne considera profesori!), vom avea doar 25 de zile de concediu pentru că "oricum nu putem face mai multe" (din cauza haosului creat de minister cu calendarele suprapuse ale activităților cu examenele și cu mobilitatea personalului didactic) și pentru că directorii nu fac parte din "personalul didactic de predare" (adică noi avem obligație de catedră și facem ore, dar suntem cam nedidactici...). În concluzie, rămâne așa cum au stabilit ei...Cred că ar fi fost același lucru dacă noi, muritorii de rând, directorii, am fi început ședința singuri, iar doamna ministru ar fi venit doar la secțiunea răspunsuri, fără să asculte și întrebările", mai scrie directoarea.Silvia Muşătoiu a primit însă un răspuns neaşteptat din partea ministrului Educaţiei, răspuns ce are legătură şi cu contractul administrativ pe care fiecare şcoală ar trebui să-l aibă cu primarul, contract pe care primarul Daniel Băluţă l-a modificat faţă de cel standard prevăzut în ordinul de ministru privind concursurile pentru posturile de directori. Primarul propune ca fiecare cheltuială pe care o face unitatea de învăţământ ar trebui făcută cu aprobarea prealabilă a primarului şi prin operatorii economici agreaţi de primărie."Am căpătat însă un răspuns valoros, la o întrebare care n-a mai putut fi ocolită. Întrebarea: "dacă un primar consideră "oportun" ca directorii școlilor din raza lui de acțiune să aibă 40 de zile de concediu și modifică prin HCL actul normativ care stabilește doar 25, va considera legală această modificare?". Răspuns: "Primarul nu poate să modifice prevederile unui act normativ." Mulțumesc, doamnă ministru, mi-ați luat o piatră de pe inimă! Și DA, îi susțin pe magistrați!", conchide Silvia Muşătoiu.În documentele de după întâlnirea cu ministrul, trimise de Federaţia "Spiru Haret" către sindicalişti, se arată la concluzii că la unele întrebări Ecaterina Andronescu nu a răspuns deloc, la alte întrebări a răspuns evaziv, iar unele răspunsuri au fost "nerealiste".Reamintim că războiul de uzură dintre directoarea Colegiului Gheorghe Şincai din Capitală şi Primăria Sectorului 4 a început în 2018 şi continuă şi în 2019. Directoarea este acuzată de primărie şi de inspectorat că nu vrea să semneze contractul cu primăria. Din acest motiv sindicatele, profesorii, elevii şi părinţii s-au solidazizat cu directoarea şi o susţin.