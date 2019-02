Simularea Evaluării Naționale 2019 se desfășoară în perioada 11-13 martie. La testare vor participa și elevii de clasa a VII-a

Secțiune susținută de MedLife

Simularea Evaluării Naţionale se va desfăşura în perioada 11 - 13 martie, în acest an urmând să participe şi elevii de clasa a VII-a, a anunţat, marţi, ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu. 30% dintre subiectele la matematică la simularea Evaluăre Naționale sunt de tip grilă.Rezultatele obținute la simularea probelor scrise ale Evaluării Naţionale 2019 sunt trecute în catalog numai în cazul în care elevii doresc acest lucru.11 martie 2019 Limba şi literatura română – probă scrisă12 martie 2019 Matematică – probă scrisă13 martie 2019 Limba şi literatura maternă – probă scrisă22 martie 2019 Afișarea rezultatelor la evaluare națională 2019Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale VIII, Limba şi literatura română, va avea loc pe data de 18 iunie 2019. Calendarul mai arată că cea de-a doua probă scrisă (matematică) se va desfăşura în data de 20 iunie, iar ultima (limba şi literatura maternă - pentru elevii care au studiat această disciplină) este programată în data de 21 iunie.Afişarea primelor rezultate la Evaluare Națională 2019 este prevăzută pentru data de 25 iunie (până la ora 12:00), procedură urmată de înregistrarea contestaţiilor, în intervalul orar 14:00 - 20:00.Examenul se va încheia sâmbătă, 29 iunie, cu afişarea rezultatelor finale. Înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 3 - 7 iunie 2019.Conform ordinului de ministru privind structura anului şcolar 2018 - 2019, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia vineri, 7 iunie 2019. Ulterior afişării rezultatelor, în perioada 3 - 7 iulie, absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile din fişele de înscriere pentru admiterea la liceu. Vor parcurge aceeaşi procedură şi absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să fie admişi în licee din alt judeţ. Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator sunt prevăzute în intervalul 4 - 8 iulie.Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este programată vineri, 12 iulie 2019. „Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere”, spun reprezentanţii Ministerului Educaţiei.MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!