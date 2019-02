VIDEO Mihai, Bogdan și Paul, elevii care îți spun ce este real în liceele din București. Ce e și cum funcționează Registrul Educațional Alternativ

Secțiune susținută de MedLife

Mihai, Bogdan și Paul sunt trei prieteni, liceeni în București, care vor să-și ajute colegii mai mici cum să-și aleagă liceul potrivit. Pasionați de internet, cei trei s-au gândit la un program prin care actualii elevi de liceu, profesorii lor, dar și părinții să fie chestionați cu privire la condițiile și la modul cum se desfășoară activitatea dintr-un liceu.Pentru asta, cei trei prieteni au conceput Registrul Educațional Alternativ, o platformă în cadrul căreia liceele sunt evaluate în funcție de oportunități, facilități și comunitate. În cadrul platformei estereal.ro, toți cei interesați pot completa un formular care cuprinde mai multe întrebări despre școală, despre profesori, despre cât de mulțumit este cel intervievat despre liceul respectiv. Formularul digital cuprinde întrebări diferite pentru elevi, părinți și profesori.Până acum formularul a fost completat de peste 1.500 de persoane din 120 de licee din București. După ce vor strânge datele, Mihai, Bogdan și Paul vor face topul liceelor în funcție de competivitate, oprotunități, mediu de învățare.”Ideea ne-a venit a în primul rând pentru că îi vedem pe elevi că sunt puţini tulburaţi în momentul în care aleg un liceu, pentru că clasificarea în momentul de faţă e făcută după ultima medie. Ultima medie poate exprima nivelul de cunoştinţe de la matematică şi de la limba română al elevilor, dar nu poate exprima ce fel de oameni sunt, ce fel de profesori sunt în liceul respectiv, ce fel de oportunităţi dă liceul respective”, spune Mihai Sturza, elev în clasa a X -a la Colegiul Naţional Elena Cuza.Atunci când ei au dat admitere la liceu au avut foarte puține informații. Totul se baza pe ultima medie de admitere din anii trecuți, ceea ce e prea puțin în opinia celor trei elevi. Norocul lor este că au nimerit la colegii unde le place.”Ultima medie reprezintă o evaluare făcută anul trecut. Şi pe lângă Capacitate mai e exprimată şi promovabilitatea la Bac care e practic cu 4 ani înainte să fi terminat tu liceul, deci nu e atât de relevant. Şi în afară de aceste măsurători nu sunt acoperite deloc domeniile legate de oportunităţi, comunitate, facilităţi, pe care noi am încercat să le acoperim”, spune Paul Bricman, elev clasa a XII-a la Colegiul Naţional Bilingv George Coşbuc.Până acum, profesorii și colegii lor au primit bine proiectul și le-au spus că e nevoie de un Registru Educațional Alternativ.„Majoritatea oamenilor au fost ori surprinşi că nişte elevi au această iniţiativă şi sunt în stare să o susţină. În plus, profesorii şi elevii au fost în mare măsură mulţumiţi de faptul că au putut să-şi spună opiniile şi că acestea vor putea fi auzite”, a spus Bogdan Vidraşcu – elev clasa a XII-a la Colegiul Naţional Bilingv George Coşbuc din București.Registrul Educațional Alternativ le va da elevilor multe informații despre modul cum se predă în liceul pe care îl aleg pentru 4 ani.”La baza iniţiativei noastre e un formular care cuprinde un număr de întrebări, organizate în nişte secţiuni, iar fiecare secţiune e adresată unei anumite categorii- elevi, profesori, părinţi, absolvenţi. Şi fiecare întrebare adresează direct o astfel de problemă: cât de diversă e comunitatea din liceul tău, care e nivelul resurselor etc, personalizate cumva pentru fiecare categorie. Pe profesori îi întrebăm de exemplu cât de des folosiţi resurse digitale la clasă”, arată Paul Bricman.Dacă ar fi să puncteze ce-i nemulțumește la actualul sistem de educație din România, evaluarea elevilor ar fi pe primul loc.”În momentul acesta elevii îşi aleg liceul şi se îndrumă numai după ultima medie, care nu poate arăta foarte multe şi de sfaturile celor din jur. Sfaturile celor din jur se pot lega de comunităte, se pot lega de profesori, de oportunităţi, dar dacă am avea o analiză chiar de la elevii instituţiei respective atunci am avea mult mai multă încredere în respectiva metodă de evaluare şi respectivul liceu”, spune Mihai Sturza.”Eu văd ca un minus la actualul sistem de învăţământ că ajunge la sfârşitul anului şcolar să aibă un singur scor, să aibă o medie, care cumva acel număr ar trebui să-i reflecte toată performanţa şcolară, aşa unidirecţional, toată lumea pe aceeaşi linie, în aceeaşi direcţie şi asta nu mi se pare ]n totalitate ok pentru că nu poţi evaluezi toţi copiii cu aceleaşi metrice, să îi compari în aceleaşi repere, fiecare învaţă diferit, reţine diferit”, spune și Paul Bricman.”La momentul actual este pus foarte mult accent pe un număr restrâns de materii. Ai română, ai matematică, şi la diferitele profiluri ai câteva materii pe care este pus cu adevărat accent, dar în cazul în care ai interese diferite de acestea nu ai la şcoală cum să ţi le dezvolţi”, spune Bogdan Vidrașcu.În timp ce Mihai își dorește să rămână să studieze în continuare în România, Paul și Bogdan știu deja că vor pleca pentru facultate în străinătate.”Eu mă gândeam să mă duc în Olanda. Mă duc acolo pentru că sunt de părere că pe partea în România nu mai ai atâtea opţiuni pe latura umanistă”, spune Bogdan Vidrașcu.”Eu am aplicat la câteva universităţi din străinătate, fiind în situaţia în care nu ştiu sigur nici pe ce continent o să fiu peste un an, mi se pare interesant cel puţin, dar sunt destul de sigur că după aia o să întorc cu resurse noi. Eu am aplicat la câteva universităţi din străinătate, fiind în situaţia în care nu ştiu sigur nici pe ce continent o să fiu peste un an, mi se pare interesant cel puţin, dar sunt destul de sigur că după aia o să întorc cu resurse noi. Am luat decizia asta pentru că pe nişa pe care vreau să mă specializez eu- inteligenţă artificială- nu avem un program de licenţă foarte axat", a spus Paul Bricman.În luna mai, elevii vor să organiyeye Gala Registrului Educațional Alternativ, prin care să premieze cele mai bune licee.