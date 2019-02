Grilele la matematică ar putea fi introduse de anul viitor la Evaluarea Națională și BAC / Testarea-pilot se face la simularea din acest an pentru clasele a VII-a și a XI-a / Lixandru: „Vrem să obişnuim elevii cu această nouă structură”

Secţiune susţinută de MedLife

Elevii de clasa a VII-a şi cei de clasa a XI-a care susţin simulările pentru examenele naţionale în luna martie vor avea pentru examenul de matematică o nouă structură pentru subiecte. Ministerul Educaţiei a propus în proiectele de ordin pentru organizarea simulării ca minimum 30% din subiectele de la matematică să fie sub formă de teste grilă (itemi obiectivi).În proiectul pentru simularea de la Evaluarea Naţională pentru clasa a VII-a se arată într-o notă că:"în vederea pilotării unei noi structuri posibile a subiectelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2019-2020, variantele de subiecte pentru Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VII-a în anul şcolar 2018-2019 la Matematică vor conține, în proporție de minimum 30%, itemi obiectivi cu scopul de a se realiza evaluarea în baza unor răspunsuri exacte, neechivoce, specificate în barem, fiind astfel imposibilă alocarea unui punctaj diferit de către evaluatori distincți"De asemenea, proiectul de ordin pentru simularea bacalaureatului pentru elevii de clasa a XI-a prevede că:"în vederea pilotării unei noi structuri posibile a subiectelor pentru examenul de bacalaureat din anul şcolar 2019-2020, variantele de subiecte pentru simularea probei scrise la matematică a examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul școlar 2018 – 2019 vor conține, în proporție de minimum 30%, itemi obiectivi cu scopul de a se realiza evaluarea în baza unor răspunsuri exacte, neechivoce, specificate în barem, fiind astfel imposibilă alocarea unui punctaj diferit de către evaluatori distincți"Contactat de HotNews.ro, secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar, Florian Lixandru, a confirmat schimbarea dorită de Ministerul Educaţiei."Pentru anul şcolar următor vrem să introducem, la matematică, subiectele de cel puţin 30% sub formă de itemi obiectivi. Asta înseamnă că itemii obiectivi pot fi sub formă de întrebare cu mai multe răspunsuri posibile la toate cele trei subiecte. În urma discuţiilor de vara trecută, când au zis că nu sunt pregătiţi, vrem să-i obişnuim pe elevii de clasa a VII-a şi pe cei de clasa a XI-a cu noua structură a subiectelor. Aplicăm aceeaşi programă şcolară. Numai itemii subiectivi o să aibă pondere mai mare", a spus pentru HotNews.ro Florian Lixandru.La rândul lor, elevii nu sunt de acord cu pilotarea noilor subiecte de anul acesta. "Nu e normal să e piloteze subiectele în cadrul simulării naţionale, puteau să le piloteze pe câteva şcoli", a spus Petru Apostoaia, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.Anul trecut, ministerul Educaţiei a vrut să introducă teste grilă pentru matematică şi limba română, dar introducerea testelor grilă la Bacalaureat și Evaluare Națională 2019 a fost amânată, oficial, cu un an, după cum a scris HotNews.Amânarea a venit după discuțiile pe care fostul ministru interimar Rovana Plumb le-a avut loc cu reprezentanții sindicatelor, părinților și elevilor, care au spus că nu susțin introducerea testelor grilă la Bacalaureat și Evaluare Națională 2019.11 martie 2019 Limba şi literatura română – probă scrisă12 martie 2019 Matematică – probă scrisă13 martie 2019 Limba şi literatura maternă – probă scrisă22 martie 2019 Afișarea rezultatelor la evaluare națională 201918 martie 2019 Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română19 martie 2019 Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă20 martie 2019 Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului21 martie 2019 - Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării- se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a29 martie 2019 Afișarea rezultatelor la simularea bacalaureatului 2019