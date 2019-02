Proiect Structura anului şcolar 2019-2020: dispare o vacanță intersemestrială. Cum sunt reorganizate semestrele

Secțiune susținută de MedLife

Primul semestru se va încheia înainte de vacanța de Crăciun, iar semestrul al doilea va începe imediat cu revenirea elevilor la cursuri, potrivit unui proiect de ordin al ministrul Educației. Potrivit documentului, actuala vacanță intersemestrială de o săptămână nu va mai exista.Elevii vor începe anul şcolar 2019-2020 pe 16 septembrie 2019 şi vor termina cursurile pe 19 iunie 2020. Potrivit unul proiect de ordin al Ministerului Educaţiei, anul şcolar 2019-2020 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare. Anul şcolar aflat în desfăşurare are 34 de săptămâni şi 168 de zile lucrătoare.Anul şcolar 2019-2020 se structurează pe două semestre după cum urmează: Semestrul I cu 14 săptămâni, dispuse în perioada 16 septembrie 2019-20 decembrie 2019, şi Semestrul al II-lea cu 21 săptămâni, dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 -19 iunie 2020.Cursuri –În perioada 26 octombrie - 3 noiembrie 2019, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.– sâmbătă, 21 decembrie 2019 – duminică, 12 ianuarie 2020Cursuri –– sâmbătă, 4 aprilie 2020 – marți, 21 aprilie 2020Cursuri –– sâmbătă, 20 iunie 2020 – duminică, 13 septembrie 2020Proiectul de ordin pentru structura anului şcolar 2019 - 2020 va fi discutat, la sediul Ministerului Educației Naționale.Întrebată la Parlament despre modificarea structurii anului şcolar, Ecaterina Andronescu a spus că există varianta ca primul semestru al anului şcolar să se încheie înainte de sărbătorile de iarnă, dar să fie micșorată vacanţa.„Haideți să închidem bugetul și să încercăm să facem lucruri mai bune pentru școală. Nu vreau niciodată, prin nicio măsură pe care o voi lua, să bulversez sistemul de învățământ. Aș vrea să nu mai creăm probleme acestui sistem. Ceea ce a fost în acest an, ați văzut și dumneavostră, vacanța de iarnă începe în 21 septembrie, se termină în 11 sau 12 ianuarie, deci 3 săptămâni de vacanță, 2 săptămâni de școală și pe urmă iar vacanță. Dacă reușim să găsim o formulă să nu micșorăm vacanțele și să încheiem semestrul înainte să încheiem vacanța de iarnă, atunci probabil asta ar trebui să facem (modificarea structurii semestrului astfel încât primul semestru să se încheie înainte de vacanța de iarnă - n. r.)”, a declarat ministrul Educației, Ecaterina Andornescu, marți, la Parlament.Ministrul Educației a declarat că modificările vor fi făcute fără micșorarea vacanței. (Deci ar fi o variantă ca primul semestru să se încheie înainte de vacanță? - n.r.). Dar fără să micșorăm vacanță. Eu am vorbit de micșorarea semestrului, toată lumea a vorbit de reducerea vacanței”, a spus Andronescu, citată de Mediafax.