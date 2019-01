Prima reacție a primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă, în cazul Colegiului Gheorghe Şincai: Am finanţat toate cheltuielile fără să avem contract de management

Secţiune susţinută de MedLife

"Mai mult, tocmai în urma experienței anterioare și a deciziilor Curții de Conturi am organizat sistemul în felul următor: pentru lucrări, sanitare, materiale de curățenie am făcut acord cadru, am funcționat ca o unitate centralizată de achiziții. Astfel, prețul pe care îl are hârtia sau pixul să fie la fel. În această formulă am un control asupra costurilor și asupra oportunității. Atâta timp cât ordonatorul principal furnizează banii, este normal să aibă un control inclusiv asupra oportunității. În felul acesta am reușit să eliminăm cheltuieli neeligibile și un control al prețurilor. Dacă cineva avea o problemă, exista oportunitatea să atace în contencios administrativ", a spus Băluţă.





Primarul spune că a decontat până acum toate cheltuielile pentru liceu fără să aibă un contract de management semnat cu liceul Gheorghe Șincai."Conform Legii 1/2011, finanțarea unităților de învățământ se face în baza contractului de management. Noi avem 59 de ordonatori de credite în Sectorul 4, deci 59 de contracte. 58 de contracte au fost semnate. În ultimii 2 ani, am făcut această finanțare fără a avea un contract de management semnat cu liceul Gheorghe Șincai și în acest timp nu a fost niciodată niciun fel de problemă, am decontat toate facturile că nimeni nu este de acord să nu asigure finanțarea pentru copii și pentru nevoile pe care le are unitatea de învățământ", a spus Daniel Băluţă.Primarul a comentat şi forma contractului de management pe care l-a adoptat în Consiliul Local din Sectorul 4 şi recunoaşte că l-a schimbat faţă de cel standard.„Mai mult, pe 5 decembrie, Consiliul local a vrut să întărească și să vorbească despre oportunitatea pe care o are contractul de management, proiect votat în unanimitate. Toate grupurile politice au votat forma contractului de management. Ce scrie acolo? Scrie că achizițiile se fac cu acordul ordonatorului de credite. Noi dăm banii și este normal să avem un control asupra acestui lucru. Faptul că impunem anumite firme este o manipulare ordinară”, afirmă primarul.În plus, Daniel Băluţă aminteşte de experiența anterioară și invocă decizii ale Curții de Conturi, fără să dea un exemplu concret.