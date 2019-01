Solidaritate cu directoarea liceului Șincai, care s-a ridicat în fața "micilor Dumnezei” din primării. Profesorii au semnat o petiţie: "Nu putem rămâne cu ochii larg închiși în fața nedreptății"

Reprezentanţii sindicatelor din şcoală spun că trimit mâine petiţia deoarece mai sunt profesori care vor să semneze."Noi, profesorii Colegiului Național < > din București, nu putem rămâne < > în fața nedreptății și nu putem, prin natura profesiei noastre și prin felul nostru de a fi, să ne abatem de la principii sănătoase. Avem convingerea că lucrurile se pot rezolva în spiritul legii. Declarăm prin prezenta că îi acordăm toată susținerea noastră doamnei director Silvia Mușătoiu", spun profesorii, în petiţie.Contrele dintre şcoală şi primar au început în urmă cu doi ani, cânt primarul le-a propus tuturor directorilor de sector să semneze un protocol în care este stipulat ca toate cheltuielile să fie făcute cu acordul lui. Dintre toţi directorii, numai Silvia Muşătoiu nu a fost de acrod cu semnarea acestui protocol. Anul acesta, Primăria a făcut sesizare la inspectorat şi o acuză că nu vrea să semneze contractul cu primăria.Textul petiţiei care va fi trimis către mai multe instituţii din educaţie şi care a fost postat pe Facebook de Alexandra Chirea, unul dintre liderii de sindicat de la Colegiul "Gheorghe Șincai":"Doamnei Ministru al Educației, Ecaterina AndronescuDomnului Primar al Sectorului 4, Daniel Băluță DoamneiInspector General, Mihaela Neacșu DoamneiInspector Școlar Pentru Management Educațional, Gabriela PostescuSilvia-Mihaela Mușătoiu, director al Colegiului Național “Gheorghe Șincai”, refuză să semneze contractul de management administrativ- financiar întocmit de Primăria Sectorului 4, contract diferit de cel reglementat prin ordinul Ministerului Educației Naționale. Motivul pentru care doamna director Mușătoiu nu este de acord să semneze acest contract este clauza de la punctul C- Drepturile și obligațiile directorului, punctul 7 I, la care este adăugată, în mod abuziv, precizarea: “achizițiile publice efectuate în condițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare , vor fi realizate doar cu aprobarea prealabilă a Primarului sectorului 4 al Municipiului București.” Acest lucru presupune ca toate achizițiile făcute de scoli să se opereze prin firmele agreate de Primăria Sectorului 4 și reprezintă un abuz. În urma acestui refuz, doamna director a primit o notificare prin care a fost înștiințată că finanțarea de bază și finanțarea complementară nu se vor putea face de către Consiliul Local al Sectorului 4. Doamna director Mușătoiu este de acord să semneze contractul de management standard, reglementat de MEN, și nu varianta modificată abuziv.Noi, profesorii Colegiului Național “Gheorghe Șincai” din București, nu putem rămâne "cu ochii larg închiși" în fața nedreptății și nu putem, prin natura profesiei noastre și prin felul nostru de a fi, să ne abatem de la principii sănătoase. Avem convingerea că lucrurile se pot rezolva în spiritul legii. Declarăm prin prezenta că îi acordăm toată susținerea noastră doamnei director Silvia Mușătoiu.În cazul demisiei domniei sale, refuzăm să ne desfășurăm activitatea sub conducerea unui alt director si vom declanșa grevă generală. Directorul nostru a obținut nota 10 la examenul pentru ocuparea acestui post, este un om competent, neșantajabil, profesionist, un profesor cu dragoste și cu grijă față de școală. O școală de nota 10 are nevoie de un director de nota 10. Speram că nu vom fi puși în postura ingrată de a nu intra la ore.Dacă vom fi, totuși, nevoiți să recurgem la acest gest, o vom face în primul rând pentru elevii noștri, care trebuie să învețe, prin exemplul profesorilor lor, că, în fața nedreptății, e nevoie de coloană vertebrală.Cu încredere,Colectivul de Profesori (alaturi de cadrele didactice auxiliare și nedidactice) al Colegiului Național Gh. Șincai".MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!