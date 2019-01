Cursurile în școli se reiau luni. ​Ministrul Educației anunță „triaje foarte severe de sănătate”

Sectiune sustinuta de MedLife

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat, duminică, că îi așteaptă pe toți elevii la școală luni, precizând că aceștia vor fi controlați pentru a li se verifica starea de sănătate."Îi invit mâine (luni- n.r.) pe toți la școală, în fiecare școală se face un triaj de sănătate foarte sever. Ca urmare, cei care sunt în situația de a nu fi sănătoși sunt trimiși la medic, cei care au starea de sănătate normală rămân la școală și își văd de lecții așa cum stabilește programul pentru fiecare clasă în parte. Din informațiile pe care eu le am, în zilele care au precedat ziua de joi, ziua de joi a fost liberă, a fost 24 ianuarie, vineri am prelungit această mini-vacanță ca să zic așa, din informațiile pe care le am și care au ajuns la minister, în fiecare școală se face acest triaj. Este chiar sever, aș îndrăzni să spun", a declarat Ecaterina Andronescu, la Realitatea Tv.Ministrul Sănătății a anunțat, vineri, că România este în pragul unei epidemii, precizând însă că pentru a putea fi declarată stare de epidemie trebuie ca săptămâna viitoare numărul cazurilor diagnosticate de gripă să fie mai mare decât cel estimat.Sorina Pintea a mai precizat că numărul de cazuri de îmbolnăviri la nivelul unităților școlare transmis Ministerului Sănătății de către Direcțiile de Sănătate Publică este de aproape 6.000.