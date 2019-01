​VIDEO La prima vedere e doar o dubiță colorată, înăuntru însă poți desluși secretele științei. „FabLab poate fi văzut ca un mare experiment”

Sectiune sustinuta de MedLife

(Corespondenţă din Londra)

(Corespondenţă din Londra)

Stjin de Mil este un fost profesor belgian de tehnologie şi de computer science de la Universitatea din Bruxelles. A venit la BETT 2019, cel mai mare târg de educaţie din Europa, care se desfăşoară între 23 şi 26 ianuarie la Londra, să-şi prezinte laboratorul de ştiinţe. Cunoscut ca Steamachine, laboratorul pe patru roţi este una dintre atracţiile de la această ediţie a târgului.Stjin de Mil le explică elevilor şi profesorilor cum pot folosi laboratorul pentru diversele experimentele pe care le au la ştiinţe, tehnologie, inginerie şi matematică."Cu ajutorul acestei maşini de cusut îi puteţi învăţa pe elevii dumneavostră cum să coase o geantă sau orice alt obiect. Avem aici un aparat prin care puteţi tăia vinilinul", le spune Stjin de Mil.În timp ce era profesor de tehnologie la Universitatea din Bruxelles, Stjin a observat că interesul pentru ştiinţe era mare din partea studenţilor, dar numai o mică parte dintre ei au avut acces la resursele educaţionale atunci când au fost elevi. Atunci profesorul s-a gândit că cel mai bine ar fi să ducă resursele către elevii care nu pot avea un laborator propriu zis de ştiinţe."Am decis să înfiinţez FabLab Factory ca un mijloc facil de a ajuta şcolile să depăşească greutăţile în găsirea echipamentelor. Am conceput Fablab Factory ca un laborator dotat atât cu echipamentul necesar unei lecţii de ştiinţe, dar şi cu o curriculă care să-l ajute pe profesor să fie flexibil în predare. Există într-adevăr şi acum laboratoare la universităţi şi la colegii, ceea ce e foarte bine şi ar trebui să avem mult mai multe. Dar la acestea nu au acces decât 5% dintre elevi. Întrebarea este cum aducem materialele la toată lumea şi atunci am înfiinţat laboratorul mobil", a spus Stjin de Mil.În funcţie de necesităţile din şcoală, laboratorul poate fi dotat cu o imprimantă 3D, o maşină de cusut, o imprimantă şi diverse alte componente care se folosesc la experimentele de la orele de ştiinţă."FabLab poate fi văzut ca un mare experiment. Elevii pot face aici tot ce le trece prin cap în materie de STEM, adică la disciplinele ştiinţe, tehnologie, inginerie şi matematică. Am început în 2011 ca un mic experiment dedicat studenţilor, dar în prezent am ajuns la fenomenul STEM mai ales în ţările din Nordul Europei", a mai spus profesorul.Multe dintre materialele cu care e dotat laboratorul sunt aduse din SUA. Preţul unui laborator mobil porneşte de la 3.400 de euro, în funcţie de ceea ce conţine.