VIDEO „Profesorul trăsnit” care îi învață pe copii despre încălzirea globală așa cum nu se vede la televizor. „Lecţiile pe care le fac nu vin cu soluţiile gata găsite, ci îi ajută pe elevi să le găsească”

(Corespondenţă din Londra)

(Corespondenţă din Londra)

Într-o mare de vizitatori veniţi din toată lumea la cel mai mare târg de educaţie din Europa -BETT 2019 - profesorul James Burke este cel mai uşor de remarcat. Are părul albastru deschis şi este îmbrăcat într-un hanorac de culoare gri peste care are un sacou tot gri. L-ai putea încadra cu uşurinţă la categoria profesorul trăsnit.La prima vedere nu îţi dai seama că este profesor. Dar când vezi cum manipulează nişte recipiente cu apă de culoare bleu şi le explică elevilor care trec pe la standul Microsoft din cadrul BETT 2019 ce anume se întâmplă în acele dispozitive îţi zici că trebuie să aibă legătură cu şcoala.De profesie, James Burke este inginer şi predă ştiinţele la Şcoala Gimnazială din Tynee, Bellevue, SUA. Este la catedră de peste 16 ani, dar fiecare zi alături de copii e o nouă provocare ca să-i înveţe ceva nou. James este pasionat de învăţarea directă şi practică."În cei 16 ani de când predau ingineria nu mi-am dorit niciodată să mă las de profesie", îşi începe James Burke povestea. Pasiunea lui cea mai mare este să găsească noi modalităţi de predare cu bază în lumea reală.De aceea, la orele lui James nu te plictiseşti niciodată, fiindcă fiecare lecţie e de fapt o lecţie despre lumea în care trăim.James Burke este unul dintre profesorii care au făcut programul Hacking STEM de la Microsoft, prin care îi ajută pe profesori să-şi modernizeze curricula cu ajutorul tehnologiei. În cadrul acestui program, James combină informaţii din ştiinţe, tehnologie, inginerie şi matematică astfel încât ora să fie foarte atractivă şi elevii să poată primi informaţii interdisciplinar.La BETT 2019, James Burke a venit cu un proiect prin care elevii sunt învăţaţi despre încălzirea globală şi cum să vadă în timp real ce se întâmplă cu planeta."Încălzirea globală duce la topirea gheţarilor de la Polul Nord, iar apa din Oceanul Atlantic devine mult mai puţin sărată. Consecinţa este că în Oceanul Atlantic curenţii oceanici încetinesc, ceea ce duce la schimbarea tiparelor vremii şi schimbă viaţa peştilor şi a rechinilor. Ceea ce am creat aici este o lecţie prin care elevii să înţeleagă problema încălzirii globale şi cum afectează aceasta oceanele", arată James Burke.Sursa foto: MicrosoftAcesta mai spune că elevii de la şcoala unde predă au creat un senzor prin care pot măsura nivelul de salinitate din apă. "Ei pot măsura salinitatea în timp real şi pot vedea care este gradul de topire a gheţarilor. Prin aceste experimente elevii devin un fel de experţi marini care îşi pot construi propriii senzori şi pot vizualiza datele în timp real", a spus profesorul.Pentru că este profesor asociat Microsoft, lecţiile concepute de James Burke pot fi găsite gratuit pe aka.ms/hackingstem. "Eu cred că educaţia trebuie să fie pentru toată lumea. Marea majoritate a populaţiei de pe planeta noastră nu are resursele pentru a-şi procura noile tehnologii. De aceea, ceea ce am creat eu a fost făcut din materiale accesibile în orice clasă, adică din hârtie şi plastic şi din câteva sârme şi magneţi. Încercăm să ne asigurăm că fiecare clasă are componenta analogică şi apoi partea digitală. În acest fel profesorii au în primul rând la dispoziţie o metodă simplă de învăţare, şi apoi, dacă vor, pot să complice metoda şi să ajungă la nivelul următor", a mai spus James Burke.Profesorul spune că dacă profesorii fac şi experimente în timpul predării noţiunilor teoretice elevii nu vor avea timp să se plictisească. "Lecţiile pe care le fac nu vin cu soluţiile gata găsite, ci mai degrabă îi ajută pe elevi să găsească ei soluţiile. Eu adesea le spun elevilor să eşueze repede, să înveţe din asta şi să meargă mai departe", conchide James Burke.Prin programul Hacking STEM, profesorii afiliaţi Microsoft aduc scenariile din lumea reală la clasă şi îi încurajează pe dascăli să găsească noi planuri de lecţie prin care elevii să fie atraşi de ştiinţă.Profesorii afiliaţi programul Hacking STEM sunt prezenţi în aceste zile la BETT 2019, unul din cele mai mari târguri de educaţie şi tehnologie, care se desfăşoară în perioada 23-26 ianuarie la Londra.