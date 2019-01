Secțiune susținută de MedLife

Școlile vor fi închise vineri din cauza numărului mare de cazuri de gripă. Decizia a fost luată de Ministerul Educației, la recomandarea Ministerului Sănătății. Este vorba despre toate unitățile de învățământ preuniversitar din țară. Școlile vor fi închise și joi, când profesorii au zi liberă, conform legii (24 ianuarie). Decizia a fost luată miercuri, după ce specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică au declarat a doua saptamana cu caracter epidemic. În cazul în care va urma și a treia săptămână cu caracter epidemic, în România va fi declarată epidemie de gripă.







Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a urcat miercuri la 34, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP).





"Conform raportarilor INSP, saptamana 14 – 20 ianuarie 2019 a avut un caracter epidemic, la fel ca si saptamana anterioara acesteia. Numarul cazurilor de infectii respiratorii acute a crescut din nou cu peste 20% fata de nivelul asteptat. Conform specialistilor, daca si cea de a 3-a saptamana consecutiv isi va mentine caracterul epidemic, va fi declarata epidemia de gripa", arată Ministerul Sănătății, într-un comunicat.







"Ministerul Sanatatii a informat astazi Ministerul Educatiei Nationale despre situatia prinvind evolutia infectiilor gripale si despre oportunitatea unei masuri suplimentare de prevenire a imbolnavirilor cu gripa, care consta in suspendarea cursurilor scolare pentru data de 25 ianuarie 2019. Aceasta masura a fost aprobata printr-un Ordin al ministrului Educatiei Nationale. Astfel, dat fiind ca 24 ianuarie este declarata ofical zi libera, timp de 4 zile, copiii vor putea evita expunerea in colectivitati", se arată în comunicatul citat.





Masurile de prevenire si control demarate de Ministerul Sanatatii saptamana trecuta, la debutul sezonului gripal, se mentin in perioada urmatoare. Deciziile de suspendare a orelor de curs pe o perioada limitata de timp se vor aplica punctual, potrivit Ministerului Sanatatii.





De asemenea, in urma analizei solicitarilor transmise de medicii de familie si centralizate de Directile de Sanatate Publica, Ministerul Sanatatii a demarat procedurile pentru a achizitiona suplimentar un numar de aproximativ 25.000 de doze de vaccin.



"Vom continua sa supraveghem atent evolutia gripei in toata tara. Impreuna cu Ministerul Educatiei, vom continua triajul epidemiologic in unitatile de invatamant saptamana viitoare, odata cu realuarea activitatii in unitatile scolare. Recomand parintilor sa puna accent in continuare pe masurile igienico-sanitare , iar pe parcursul celor 4 zile libere sa evite expunerea copiilor in colectivitati", afirma Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.





"Este imbucurator faptul ca numarul persoanelor din categoriie de risc au ales sa se vaccineze in numar mai mare in acest sezon, astfel incat din cele 1.300.000 de doze achizitionate initial de Ministerul Sanatatii mai sunt la medici de familie aproximativ 24.000. Vaccinarea este cea mai eficienta metoda de prevenire a gripei, de aceea am decis sa suplimentam numarul de vaccinuri gripale pentru a oferi protectie unui numar cat mai mare de persoane din categoriile de risc, pentru care asiguram vaccinarea gratuita. Vom urgenta procedurile de achizitie si estimam ca saptamana viitoare poate incepe distribuirea acestora catre medicii de familie", mai spune Sorina Pintea.







Masurile recomandate de specialisti pentru evitarea imbolnavirilor si a raspandirii virusului gripal:

Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugerează gripa și care poate stabili o eventuală indicație pentru spitalizare; Izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor care prezintă simptomatologie asemănătoare gripei; Respectarea etichetei tusei și strănutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/strănut la nivelul părții interne a articulației cotului); Igiena adecvată a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului; Purtarea echipamentului de protecție adecvat (măști, mănuși, halate) de către vizitatori și personalul medical; Continuarea vaccinării antigripale. Cea mai eficientă metodă de a evita îmbolnăvirea este vaccinarea.

In functie de situatia epidemiologica, unitatile sanitare sunt responsabile sa limiteze accesul vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc crescut, mai precizează Ministerul Sănătății.





De ce România nu a declarat epidemie de gripă, precum Ungaria și Bulgaria România nu întrunește, în acest moment, în ciuda exploziei de cazuri din ultima perioadă, criteriile pentru declararea oficială a unei epidemii de gripă, care nu sunt stabilite de fiecare țară în parte, ci de Organizația Mondială a Sănătății. Unul dintre cele mai importante este înregistrarea a 1.500 de cazuri la fiecare 100 de mii de locuitori. Ne-am putea confrunta, însă, cu o epidemie de gripă peste doar o săptămână.



Măsurile de prevenție nu diferă, însă, foarte mult în cazul unei epidemii, comparativ cu cele luate în acest moment, au explicat, pentru HotNews.ro, specialiștii Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.



Ultimele două săptămâni au fost caracterizate de specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică drept săptămâni epidemice, însă pentru declararea unei epidemii este nevoie de succesiunea a cel puţin 3 săptămâni epidemice.



Ce înseamnă săptămână epidemică - creştere de minim 20% a numărului de îmbolnăviri faţă de nivelul aşteptat (media aritmetica a numărului de cazuri raportate în trei săptămâni anterioare) şi cel puţin 10% virusuri gripale aparţinând aceluiaşi subtip în izolatele din totalul produselor patologice testate, potrivit specialiștilor Institutului Național de Sănătate Publică.



Pentru o perioadă epidemică este nevoie, însă, de succesiunea a cel puţin 3 săptămâni epidemice (ce îndeplinesc criteriile de mai sus).



Două țări vecine României, Bulgaria și Ungaria, au declarat, săptămâna trecută, epidemie de gripă, însă ambele îndeplinesc condițiile Organizației Mondiale a Sănătății. Ungaria a declarat epidemie la nivel național, iar Bulgaria la nivelul a 8 județe.

România nu întrunește, în acest moment, în ciuda exploziei de cazuri din ultima perioadă, criteriile pentru declararea oficială a unei epidemii de gripă, care nu sunt stabilite de fiecare țară în parte, ci de Organizația Mondială a Sănătății. Unul dintre cele mai importante este înregistrarea a 1.500 de cazuri la fiecare 100 de mii de locuitori. Ne-am putea confrunta, însă, cu o epidemie de gripă peste doar o săptămână.Măsurile de prevenție nu diferă, însă, foarte mult în cazul unei epidemii, comparativ cu cele luate în acest moment, au explicat, pentru HotNews.ro, specialiștii Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.Ultimele două săptămâni au fost caracterizate de specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică drept săptămâni epidemice, însă pentru declararea unei epidemii este nevoie de succesiunea a cel puţin 3 săptămâni epidemice.Ce înseamnă săptămână epidemică - creştere de minim 20% a numărului de îmbolnăviri faţă de nivelul aşteptat (media aritmetica a numărului de cazuri raportate în trei săptămâni anterioare) şi cel puţin 10% virusuri gripale aparţinând aceluiaşi subtip în izolatele din totalul produselor patologice testate, potrivit specialiștilor Institutului Național de Sănătate Publică.Pentru o perioadă epidemică este nevoie, însă, de succesiunea a cel puţin 3 săptămâni epidemice (ce îndeplinesc criteriile de mai sus).Două țări vecine României, Bulgaria și Ungaria, au declarat, săptămâna trecută, epidemie de gripă, însă ambele îndeplinesc condițiile Organizației Mondiale a Sănătății. Ungaria a declarat epidemie la nivel național, iar Bulgaria la nivelul a 8 județe.









Criterii de evaluare a formelor de manifestare a gripei, agreate de Organizația Mondială a Sănătății (sursa: Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile):

focar local - creșterea morbidității peste nivelul așteptat la nivel local (județ) sau focare în două sau mai multe colectivități din județ, cu confirmări de laborator. activitate regională - creșterea morbidității peste nivelul maxim așteptat în unul sau mai multe județe din teritoriul de supraveghere regional, dar numai cu confirmări de laborator. săptămână epidemică - creștere de minim 20% a numărului de îmbolnăviri față de nivelul așteptat (media aritmetică a numărului de cazuri raportate în trei săptămâni anterioare) și cel putin 10% virusuri gripale aparținând aceluiași subtip în izolatele din totalul produselor patologice testate. perioadă epidemică - succesiunea a cel puțin 3 săptămâni epidemice (care îndeplinesc criteriile de mai sus). epidemie extinsă - creșterea morbidității peste nivelul maxim așteptat în una sau mai multe regiuni, populația însumată a acestor regiuni totalizând 50% sau mai mult din populația totală a țării, cu confirmări de laborator în toate zonele în care se înregistrează creșteri ale numărului îmbolnăvirilor.





MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!