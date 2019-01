Informaţii pseudoştiinţifice într-un manual de română pentru clasa a IV-a: „În Munţii Bucegi există o porţiune de un kilometru pătrat în care organismul nu oboseşte şi se înviorează brusc”

Secţiune susţinută de MedLife

Manualul este folosit la clasa a patra de unii dintre profesori, fapt care i-a revoltat pe părinţi. Unul dintre părinţi a semnalat acest lucru pe Facebook.„Ăsta nu-i ceva fotoşop, e un paragraf din lecţia lui fi-mio, care are ca titlu "Parcul Naţional Bucegi - Text informativ".Nebunul de Vasile Rudan, ăla cu tunelurile de supt Crăpaţi, cred că e mândru de acest manual, în spatele textului vedeţi coperta şi autorii mizeriei de se interpretează manual şi este aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării, cum altfel?! Ştiinţifice!", a scris Tiberiu Popescu pe pagina sa de Facebook.Manualul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educației aici Printre autorii manualului sunt şi inspectori şcolari: prof. dr. Mirela Mihăescu - inspector școlar şi Ştefan Pacearcă - inspector şcolar pentru învăţământ primar. De asemenea, manualul mai este semnat de Aniţa Dulman – psiholog; Crenguţa Alexe - corpul de metodişti al IȘJ Dâmbovița - învăţământ primar şi Otilia Brebenel - cercetător științific al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.Potrivit Ministerului Educaţiei, manualul a fost aprobat în 2014 pe vremea ministrului Remus Pricopie de către o comisie de specialitate.Capitolul care conţine fragmentul despre Ministerele Munţilor Bucegi a fost conceput de Aniţa Dulman, psiholog şi fostă învăţătoare."Problema este că în legătură cu Bucegii circulă această informaţie, iar eu am pus acest fragment pentru că poţi să le dezvolţi scepticismul faţă de ceva despre care doar se spune. Fragmentul ăsta nu spune despre ce să credem, ci despre ce să nu credem. Îi ajută pe copii să înţeleagă că o credinţă populară nu e adevărată", a spus Aniţa Dulman.Psihologul a mai spus că se întâlneşte des cu elevi care merg în Bucegi alături de părinţii lor, iar aceşti elevi văd diversele panouri pe care scrie despre legende le din Bucegi."Am pus acest fragment pentru că circulă în cultura populară această legendă despre Bucegi. Eu sunt o mare admiratoare a Bucegilor şi fac în fiecare vară traseul Piatra Arsă Babele, iar pe acest traseu sunt sute de copii aduşi de părinţii lor şi ei văd panourile pe care scrie că "se spune că...", a mai spus Aniţa Dulman."Textul este în manualul de limba română, nu în cel de geografie. Nu e informaţie ştiinţifică, nu le spune nimeni că cineva a descoperit asta. Dacă ţin minte bine am luat informaţia dintr-un manual de georgafie pentru elevi mai mari şi am prelucrat informaţia", arată profesoara.