Statistică îngrijorătoare: unul din cinci tineri din România părăsește școala timpuriu / Avem de două ori mai puțini absolvenți de facultate decât media UE

Unul din cinci tineri cu vârste între 18 și 24 ani a părăsit timpuriu sistemul educațional, în anul 2017, potrivit ultimelor date ale Institutului Național de Statistică (INS). De asemenea, circa trei din cinci elevi care au promovat anii terminali de liceu au reușit să obțină diploma de bacalaureat. Rata de succes este mai mare la fete decât la băieți.“În România, băieţii abandonează timpuriu şcoala într-un număr mai mare decât fetele.În anul şcolar 2016-2017, rata abandonului şcolar a înregistrat valori mai mari pentru populaţia şcolară masculină, atât în învăţământului primar şi gimnazial, în învăţământul secundar superior (liceal şi profesional) cât şi în învăţământul postliceal. Abandonul școlar se manifestă cel mai evident în învățământul postliceal, rata celor care părăsesc sistemul de educație fiind de 10,0% (9,5% în cazul fetelor, respectiv 11,0% în cazul băieților)”, reiese dintr-o publicație a INS.În ultimii ani, sistemul de educaţie din România s-a confruntat cu un fenomen nefavorabil, respectivscăderea ratei de succes la examenul de bacalaureat.Conform sursei citate, la nivel individual, fenomenul are puternice influenţe asupra elevilor aflaţi în această situaţie, însă acesta se propagă la nivelul societăţii şi economiei naţionale, prin impactul pe care îl are asupra pieţei forţei de muncă.“În învăţământul profesional şi în cel postliceal ratele de succes sunt ridicate (95,4%, respectiv 87,1%), diferenţe mai mari pe sexe înregistrându-se doar în postliceal (8,8 puncte procentuale, în favoarea fetelor)”, informează INS.În învăţământul superior, aproape toţi absolvenţii programelor de licenţă reuşesc să finalizeze studiile cu diplomă.În anul universitar 2016-2017, ponderea studenților care au obținut diploma de licență în totalul celor care s-au prezentat a fost de 98%.Tendinţa fetelor de a continua programele de studii în cadrul sistemului naţional de educaţie se manifestă şi în învăţământul niversitar.“Din totalul studenţilor care au absolvit programele de studii cu diplomă de licenţă, în anul universitar 2016-2017, 58,1% sunt persoane de sex feminin. Situaţia pe sexe este similară şi pe forme de proprietate a instituţiilor de învăţământ superior: în instituţiile publice, 58,4% dintre absolvenţii cu diplomă de licenţă sunt fete, respectiv 56,7% în privat. Şi în cazul programelor de masterat şi a studiilor postuniversitare, absolvenţii de sex masculin sunt mai puţini decât fetele, acestea fiind cu 23,0% mai numeroase. La programele doctorale şi postdoctorale situaţia este mai echilibrată pe sexe (54,4% dintre absolvenţi sunt femei)”, conform INS.Deşi în ultimele două decenii a crescut semnificativ numărul absolvenților din învățământul universitar, țara noastră încă se plasează mult sub media europeană în ceea ce privește ponderea persoanelor cu studii superioare în totalul populaţiei.Aşadar, spune Institutul, România rămâne încă o ţară cu o populaţie care are cel mai frecvent un nivel mediu de instruire. Situaţia devine din ce în ce mai nefavorabilă, în condiţiile în care în ultimii ani numărul de studenţi s-a înjumătăţit (în anul universitar 2017-2018, numărul de studenţi se afla la 49,1% din nivelul anului 2008-2009).Pe baza datelor rezultate din Anchetei forţei de muncă în gospodării, se calculează şi alţi indicatori care reflectă nivelul de educaţie al populaţiei: