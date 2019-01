15 echipe de liceeni români, calificate la cel mai mare concurs de robotică din lume

Secţiune susţinută de MedLife

Pe site-ul concursului sunt înscrise 15 echipe de liceeni de la licee renumite din Bucureşti şi din alte judeţe. Până la faza finală, liceeni au trecut de mai mule probe virtuale. Din Bucureşti, participă echipa SunEaters, care a căutat soluţii pentru programarea unor roboţi spaţiali meniţi să salveze o staţie spațială în cazuri de urgenţă.Zero Robotics High School Tournament este o competiție internațională de programare pentru robotică, într-un mediu de simulare care imită realul, unde roboții sunt SPHERES (Synchronized Position Hold Engage and Reorient Experimental Satellites) din interiorul Stației Spațiale Internaționale. În finala concursului, proiectele înscrise în concurs vor fi simulate ca evenimente pe Staţia Spaţială Internaţională, fiind transmise live pe pământ.Faza finală a ediției 2018-2019 a Zero Robotics High School Tournament va avea loc în 27 ianuarie 2019 la Massachusetts Institute of Technology în Statele Unite ale Americii. În cadrul acestei etape, finaliștii sunt selectați pentru a concura într-un campionat live sub coordonarea unui astronaut aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale.