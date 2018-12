VIDEO Ministrul Educaţiei nu renunță la ora de religie în școli: Trebuie să se centreze pe principiile morale

Secţiune susţinută de MedLife

Din acest an, înscrierea la ora de Religie a elevilor care vor să urmeze această disciplină se face o dată, pentru toata perioada de școlarizare sau până la schimbarea opțiunii, si nu anual, așa cum era în anii trecuți. Modificarea a fost făcută de fostul ministru al Educatiei Valentin Popa.

După ce Curtea Constituțională a decis că Religia nu mai este obligatorie în scoli, s-a iscat o adevărată dezbatere referitoare la modul de înscriere a elevilor la aceasta materie. Ministerul a decis în 2015 că cei care vor se înscriu anual, însă Patriarhia a contrazis atunci Ministerul și a spus că "inscrierea la ora de Religie se face o singură dată și este valabila permanent până la o eventuala schimbare a opțiunii".

Ministrul Educației spune, despre rolul orelor de religie, pe care elevii le fac până termină liceul, că profesorii de religie trebuie să-i "înarmeze" pe copii cu valorile morale, pe care trebuie să le aibă orice om.Cred că ora de religie trebuie să se centreze pe principiile morale pe care orice om trebuie să-l aibă ca şi achiziţie din şcoala lui. Sunt atât de multe pilde, atât de frumoase, din care copiii învaţă că trebuie să-l tolerezi pe celălalt, că trebuie să fii bun, că trebuie să-l tolerezi pe celălalt, că trebuie să fii generos, că nu trebuie să-l ucizi pe cel de lângă tine ca ţie să-ţi fie bine, cum se întâmplă de foarte multe ori astăzi. Toate acestea ţin de ora de religie. Eu asta le cer profesorilor de la religie: să-i înarmeze pe aceşti copii cu aceste valori morale. Fără aceste valori societatea nu are cum să fie o societate confortabilă pentru fiecare dintre noi.Să ştiţi că sunt atât de mulţi preoţi care fac lucruri dumnezeieşti. Cum este cel de la Valea Plopului, care creşte 400 şi ceva de copii, sau din Teleorman sau din Suceava. Adică nu putem să spunem că preoţii nu pot să fie profesori buni, pentru că sunt profesorii de suflet. De asta trebuie să se ocupe religia, ora de religie, de sufletul copilului. Astăzi, din păcate, am aflat de un accident înspăimântător - un copil de clasa a VIII-a s-a aruncat de la etajul 8 şi evident, dintr-un considerent personal, s-a îndrăgostit de o fată şi probabil că nu i-a răspuns. E, şi de aceste lucruri şcoala trebuie să se ocupe. Copilul, elevul este un om care are vârste diferite şi la fiecare vârstă are problemele lui. Cred că aşa trebuie să-l tratăm.