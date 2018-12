VIDEO Ecaterina Andronescu: Plagiatul este o problemă minoră a învățământului din România / Nu putem să ne bănuim că toţi suntem hoţi în ţara aceasta

Secţiune susţinută de MedLife

Plagiatul este o problemă minoră a învăţământului din România, susține ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, într-un interviu pentru HotNews. Ecaterina Andronescu crede că trebuie să crească reponsabilitatea universităţii în aşa fel încât situaţiile de plagiat să nu se mai întâlnească.

Într-un interviu acordat Hotnews, ministrul Educației vorbește despre problema plagiatelor, spunând că aceasta este una minoră și că soluția este creșterea exidenței în universitate.Eu mă uit la cercetarea prin şcolile doctorale, mă uit cu foarte mare atenţie. De ce? Cercetarea din universitate dă vizibilitate României prin producţia ştiinţifică din revistele bine cotate. Probabil că vă este cunoscut că, în anul 2018, 12 universităţi din România au intrat în clasamentul Shanghai cu 29 de domenii ştiinţifice. N-avem cum să nu le apreciem şi să nu ne întrebăm cum putem să le finanţăm mai bine ca să-şi crească performanţa, pentru că aduc un beneficiu întregului sistem de învăţământ. Sigur, va trebui să găsim formula de finanţare în aşa fel încât performanţa să conteze. Şi să îndreptăm într-o oarecare măsură şi cifrele de şcolarizare spre cei care fac performanţă. În legătură cu componenta aceasta, care este minoră, dar care face atât de mult rău, cea legată de plagiat, după opinia mea trebuie să crească exigenţa în universitate. Doctorandul acolo se pregăteşte. Acolo îşi dă examenele, acolo îşi face referatele, are o comisie de îndrumare, are apoi comisia care analizează teza, teza trece rin comisie, este publică, cei care vin la teză pot să pună întrebări. Deci cred că trebuie să crească reponsabilitatea universităţii în aşa fel încât asemenea situaţii să nu se mai întâlnească şi să fie legate de tezele de doctorat.Faceţi calculul că în fiecare an avem 3.000 de locuri la doctorat, da? Doctoratul durează 3 ani. Deci practic 10.000 de doctoranzi avem în fiecare an în universităţile noastre. Despre lucrările pe care nu vreau să le pronunţ pentru că pur şi simplu nu-mi place şi n-ar fi trebuit să apară astfel de situaţii, despre aceste lucrări vorbim de câteva lucrări.Nici nu putem să ne bănuim că toţi suntem hoţi în ţara aceasta Nu se poate aşa ceva. Am avut profesori, profesorul l-a urmărit, comisia se îndrumare, ce au făcut toţi aceştia? Nu-i normal să avem o poliţie la minister care să sesizeze prea târziu după ce fapta a fost comisă. Lucrurile trebuie să se deruleze corect în timpul constituirii şcolii doctorale.