VIDEO Ecaterina Andronescu: "Să declanşăm examen de admitere în liceu mi se pare de neacceptat"/ Cum se va schimba Bacalaureatul

Ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, a spus într-un interviu pentru HotNews că nu vrea examen de admitere în liceu, aşa cum cer multe dintre liceele centenare. Ministrul argumentează că admiterea compuerizată este unul dintre lucrurile care merg bine în sistemul de educaţie. Andronescu arată că va creşte numărul de locuri la şcolile profesionale.Reglând cifra de şcolarizare şi crescând numărul locurilor pentru şcolile profesionale, care este o cerinţă a angajatorilor. Avem deja situaţia statistică din toată ţara şi numărul locurilor cerute de angajatori s-a dublat faţă de anul trecut. Deci nu avem să nu ţinem seama de acest lucru.Atunci ne mai întoarcem o dată la cursurile remediale care trebuie să înceapă din anul 3 şi să continue până la clasa a VIII-a, pentru că noi nu putem să-i lăsăm pe aceşti copii atât de rămaşi şi cu ecartul acesta de la ce ar trebui să ştie atât de mare. Deci din punctul acesta de vedere lucrurile sunt limpezi. În legătură cu admiterea în liceu, pentru că se discută adesea şi parcă directorii de licee cer acest lucru, dar eu am să le arăt datele statistice. Din 2001, de când facem repartizarea computerizată a absolvenţilor de gimnaziu în liceu, liceele bune au devenit şi mai bune, pentru că i-au primit pe cei mai buni elevi. Uitaţi-vă dvs vara după ce se face repartizarea computerizată şi o să vedeţi că sunt licee în Bucureşti unde ultima medie trece de 9.50, ultima medie. Ca urmare, să declanşăm examen de admitere în liceu mi se pare absolut de neacceptat. Poate să gândim o trecere de la clasa a X-a la a XI-a, pentru că trece de la învăţământ obligatoriu la învăţământul...dar până atunci o să devină tot liceul învăţământ obligatoriu. Poate nişte evaluări intermediare ar trebui.Bacalaureatul naţional trebuie să rămână bacalaureat naţional, pentru că, dacă ne uităm la liceele din această ţară, dacă ne uităm la structura liceelor, o să constatăm că sunt liceele teoretice şi nu numai unde promovarea este peste 90% la examenul de bacalaureat, deci se poate. La liceele acestea nu avem nevoie de pregătire remedială. Vom avea nevoie acolo unde problemele se impun, cum ar fi la liceele tehnologice unde nu ia nimeni Bac-ul şi atunci poate transformăm acel liceu într-o şcoală profesională. Nu exclud nici acest lucru, pentru că nu putem să ne permitem să dăm copii nepregătiţi societăţii. Societatea românescă nu are cum să arate mai bine decât arată sistemul de învăţământ astăzi.Eu cred că un proces de evaluare trebuie să gândim. L-am mai făcut în 2009, din păcate nu s-a aplicat, şi va trebui să gădim formula unei salarizări diferenţiate. Pentru că, dacă un profesor are clasa excepţională, cu efortul lui, pentru că încercăm să măsurăm progresul şcolar, n-ai cum să-l preţuieşti mai mult, n-ai cum să nu-l recompensezi cumva faţă de altul care nu depune niciun fel de efort. Deci bacalaureatul naţional va rămâne bacalaureat naţional. Personal nu cred că trebuie să stricăm bacalaureatul naţional aşa cum este, merge bine, cei care promovează fac faţă mai departe. Deci practic n-aş opta pentru modificarea bacalaureatului naţional. Dar la liceele tehnologice, unde vă spuneam că promovarea este mică, să gândim pentru absolvenţii lor un Bac diferenţiat. Cine vrea să se înscrie la un bacalaureat naţional, dacă se simte în stare promovează Bac-ul naţional, are acces în universitate. Cine nu se simte în stare să susţină un bacalaureat naţional să susţină un bacalaureat tehnologic sau profesional şi să aibă acces doar în şcoala post liceală.Fără îndoială că n-avem de gând să le desfiinţăm. Cred că deja aceasta a intrat în cutuma examenului de bacalaureat, nu se mai poate schimba.Să ştiţi că n-aş putea să dau o singură notă. Aş da o notă maximă şcolilor care fac performanţă, şi nu putem să nu le băgăm în seamă, pe ele cred că trebuie să le sprijinim să fie şi mai performante, să-şi crească performanţa. Sunt şi şcoli gimnaziale şi şcoli primare şi licee cu absolvenţi absolut excepţionali, remarcabili. Acolo n-am cum să nu mă duc la nota maximă. Şi sunt şi şcoli unde fie începând din clasa a III-a creşte decalajul, fie în şcoala gimnazială creşte şi mai mult ecartul dintre cei care ţin pasul cu programa şi cei care nu fac acest lucru, acolo nu am cum să dau o notă. Şi de aceea cred că politica educaţională nu poate să mai fie unică, ci trebuie să fie adaptată la tipul de şcoală despre care vorbim.