Anamaria Nicola (35 de ani), numită decan al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București

2. Că foarte mulții mei prieteni și foști colegi din industrie mă vor sprijini în această aventură inedită. Dragilor, acum să vă văd! Să facem proiecte, să pornim colaborări! Am nevoie de fiecare dintre voi!”, a anunțat Anamaria Nicola pe Facebook.









Fostul decan al FJSC Mihai Coman (fondator și decan al facultății timp de peste două decenii) s-a pensionat începând cu 1 decembrie, fiind astfel declanșate alegeri pentru desemnarea unui noi decan. Patru cadre didactice au candidat pentru această funcție.





În vârsta de 35 de ani, Anamaria Nicola este doctor în Ştiinţele Comunicării și a lucrat în presă la mai multe publicații și televiziuni, printre care Realitatea TV, Prima TV și Gazeta Sporturilor.Ea a anunțat miercuri, pe contul său de Facebook, numirea în funcția de decan:„Nu credeam că voi ajunge să spun asta vreodată, dar iată că vin cu anunțul oficial. Am 35 de ani, am fost (sunt???) jurnalist și astăzi Senatul UB m-a validat în funcția de decan al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București). E o onoare imensă și o responsabilitate pe măsură, dar știu sigur două lucruri:1. Că am lângă mine o echipă fantastică de profesori de la #FJSC și niște studenți minunați și creativi care o să tragă alături de mine să construim super-proiecte.