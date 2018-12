Anamaria Nicola (35 de ani), numită decan al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București

Anamaria Nicola, lector universitar la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC), a fost validată miercuri, de Senatul Universității din București, în funcția de decan al FJSC. Informația a fost confirmată, pentru HotNews.ro, de Anamaria Nicola.





"E o mare mândrie pentru mine să fiu astăzi în această poziție. Sunt un produs 100% FJSC. Am terminat facultatea, masterul și doctoratul la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Predau aici de pe vremea când încă mai eram reporter de teren la Realitatea. Și mă bucur că, alături de o echipă excepțională de profesori și colaboratori, pot astăzi contribui la crearea unei noi generații de jurnaliști și comunicatori”, a declarat Nicola pentru HotNews.ro.







„Cred cu tărie că avem nevoie de o generație adaptată noilor realități ale industriei și ale societății. Avem nevoie de jurnaliști compleți, care să poata scrie, filma, monta, livra un produs complet, dar care să aibă și baza teoretică solidă atât de necesară într-o lume în care etica și adevărul se joacă tot mai fragil pe o frânghie în permanentă mișcare”, a punctat ea.











În vârsta de 35 de ani, Anamaria Nicola este jurnalist de profesie şi lector la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din Bucureşti). A lucrat în presa scrisă (Gazeta Sporturilor) și televiziune (Realitatea TV, PrimaTV, TVR). Face parte din echipa FJSC care coordonează Digital News Report pentru Romania.







Este doctor în Ştiinţele Comunicării din 2016, iar cercetarea sa este axată pe exploatarea emoţiilor în mass-media şi spaţiul public.















2. Că foarte mulții mei prieteni și foști colegi din industrie mă vor sprijini în această aventură inedită. Dragilor, acum să vă văd! Să facem proiecte, să pornim colaborări! Am nevoie de fiecare dintre voi!”







Fostul decan al FJSC Mihai Coman (fondator și decan al facultății timp de peste două decenii) s-a pensionat începând cu 1 octombrie, fiind astfel declanșate alegeri pentru desemnarea unui noi decan. Patru cadre didactice au candidat pentru această funcție.

Anunțul făcut de Anamaria Nicola, miercuri, pe contul său de Facebook, privind numirea în funcția de decan:„Nu credeam că voi ajunge să spun asta vreodată, dar iată că vin cu anunțul oficial. Am 35 de ani, am fost (sunt???) jurnalist și astăzi Senatul UB m-a validat în funcția de decan al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București). E o onoare imensă și o responsabilitate pe măsură, dar știu sigur două lucruri:1. Că am lângă mine o echipă fantastică de profesori de la #FJSC și niște studenți minunați și creativi care o să tragă alături de mine să construim super-proiecte.