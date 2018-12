Amendă pentru cantina Facultății de Drept de la Universitatea din Bucureşti. 101 kilograme de carne au fost confiscate

Secţiune susţinută de MedLife

Cantina Facultăţii de Drept a Universității din București are probleme sanitare, anunţă Direcția pentru Siguranța Alimentelor, precizând că unitatea de învăţământ a fost amendată, iar 101 kilograme de carne de pui au fost confiscate, potrivit Mediafax. Universitatea spune că nu a pus în pericol viaţa studenţilor şi că în această cantină mânâncă şi rectorul, dar şi prorectorul universităţii.“Universitatea din Bucureşti amendată de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor! (Nu ştiu oficial valoarea, dar am înţeles că amenda e de 30.000 lei, cu ablaţiune de plata de 15.000 lei). Foarte multi studenţi de la Facultatea de Drept mi-au trimis în ultimele luni poze cu mâncare stricată de la cantină (carne de pui sau porc care aveau o culoare ciudată) sau îmi spuneau că ciorba acră sau cartofii miros a putregai”, a scris pe Facebook, Andrei Nicolae Popa, studentul care a sesizat ANSVSA despre condiţiile din cămine.Tânărul susţine că a avertizat de nenumărate ori conducerii Universitatea Bucureşti că încalcă normele de igienă şi sănătate publică. Studentul mai spune că aceasta este a patra amendă contravenţională primită de unitatea de învăţământ în mai puţin de trei luni, toate fiind date pentru încălcări grave ale normelor de igienă, sănătate publică şi siguranţa alimentelor.Tânărul a postat şi răspunsul primit din partea Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) în care îl informează că Universitatea din Bucureşti a fost sancţionată contravenţional.“Urmare deficienţelor privind schimbarea stării termice la o cantitate de 101 kg piept de pui dezosat fără piele refrigerată, societatea a fost sancţionată contravenţional în conformitate cu prevederile HG nr. 984/2005 (...) cantitatea sus menţionată fiind confiscată şi dirijată spre neutralizare”, se arată în răspunsul trimis de ANSVSA studentului. De asemenea, pentru deficienţele de igienă a spaţiilor, utilajelor şi ustensilelor de lucru folosite, a fost acordat un termen de remediere de 30 de zile, se mai arată în răspunsul ANSVSA.De cealaltă parte, Universitatea din Bucureşti a spus că instituţia de învăţământ nu pune în pericol viaţa studenţilor. “Cantina Universităţii nu pune în pericol sănătatea celor care mănâncă aici. Dacă ar fi avut cel mai mic dubiu cu privire la acest lucru, inspectorii ar fi avut toate pârghiile pentru a lua măsuri mai drastice, inclusiv închiderea cantinei. Dar nu au făcut-o, au dat acea sancţiune financiară. Noi nu am avut nicio situaţie, nicio reclamaţie din partea celor care mănâncă la cantină legat de vreo problemă medicală”, se arată într-un comunicat al Universităţii din Bucureşti.De asemenea, reprezentanţii universităţii mai arată că întreg aparatul administrativ al instituţiei mănâncă zi de zi la cantină, inclusiv rectorul şi prorectorii instituţiei. “Inspectorii au constatat că o anumită cantitate de carne, care urma să fie gătită în acea zi, a fost depozitată în congelator, în loc să stea în camera frigorifică- în frigider. Acesta este motivul sancţiunii şi al retragerii acelei cantităţi de carne.Totodată, inspectorii au comunicat colegilor că pereţii din blocul alimentar, potrivit normelor, ar trebui să fie placaţi în totalitate cu faianţă; în acest moment, din proiectare, pereţii sunt placaţi până la înălţimea de aproximativ 2 m”, mai spune sursa citată. Universitatea din Bucureşti precizează că toate aceste lucruri se vor remedia în scurt timp.În acelaşi timp, unitatea de învăţământ mai spune că a cerut recent unui laborator independent să facă teste de sanitaţie asupra veselei şi a ustensilelor de bucătărie, iar buletinul de analize microbiologice arată că nu există probleme legate de siguranţă sanitară. În octombrie Universitatea din Bucureşti a primit o amendă de 15.000 de lei de la DSP pentru condiţiile neadecvate din căminele Grozăveşti.MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!