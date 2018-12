Cum va arăta Cetatea Alba Iulia în anul 2118. Proiectele elevilor câştigători ai Concursului Național Minecraft pentru Educație

Secţiune susţinută de MedLife

În anul 2118, Cetatea Alba Carolina și situl arheologic din Alba Iulia vor avea un muzeu modern Minecraft, sală de istorie, sală de arte plastice. Aşa şi-au închipui elevii câştigători ai primei ediţii a Concursului Național Minecraft pentru Educație că se va întâmpla peste 100 de ani, atunci când românii vor sărbători 200 de ani de când a luat fiinţă România Mare.La concursul Național Minecraft pentru Educație au participat 89 de echipe de elevi de gimnaziu și liceu din toată țara, dar numai patru au fost premiate vineri la sediul Microsoft din Bucureşti, unde și-au prezentat proiectele prin care au reconfigurat Cetatea Alba Iulia.La categoria clasa claselor XI-XII-a a câştigat echipa formată din Radu Calomfirescu şi Nathaniel Drăguşin, elevi în clasa XI-a la Colegiul Naţional Mircea Cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea. "Noi ne-am dorit să punem accent pe creativitate. Şi pentru asta ne-am închipuit că cetatea de peste 100 de ani va avea o parcare, iar casele vor arăta puţin diferit, vor avea covoare care stau pe un câmp magnetic. Cetatea va avea pe lângă muzeul de acum şi un muzeu modern Minecraft", a spus Radu Calomfirescu."Consider că prin participarea la acest concurs am îmbinat utilul cu plăcutul. Jocul e un mod atrăgător pentru a-i convinge pe elevi să aleagă programarea", a spus şi colegul lui Nathaniel Drăguşin.Pentru categoria claselor IX-X, câştigătorii au fost Florin Radeş şi Bogdan Ichim, elevi în clasa a X-a de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Petroşani."Proiectul nostru conţine şi un zgârie nori pe care noi îl considerăm reprezentativ pentru România anului 2118", a spus elevul Florin Radeş.Elevii Cătălin Lazăr şi Radu Morar, de la Şcoala Gimnazilă Constantin Brâncuşi din Cluj-Napoca, sunt elevii care au câştigat la categoria claselor VII-VIII, cu un proiect prin care cetatea de la Alba Iulia va arăta complet diferit peste 100 de ani."Participarea la acest concurs nu a fost grea deloc, pentru că eu joc Minecraft de 5 ani, de când am văzut la un prieten cu care apoi am început să joc", a spus Radu Morar.Pentru clasele V-VI-a, câştigători au fost elevii Roberto Dumitrescu şi Alexandru Călin care au proiectat o cetate Alba Iulia modernă, care să conţină o casă a talentelor, sală de arte plastice şi o sală cu plante rare pe care numai acolo le poţi vedea.Concursul Național Minecraft pentru Educație face parte dintr-un program de formare pentru profesorii de informatică, dezvoltat de Microsoft România din ianuarie 2018.Profesorii care i-au coordonat pe elevi spun că prin joc elevii învaţă mult mai bine."Până să fi participat la programul de formare eu nu eram pentru jocuri, dar după ce am văzut ce se poate face am îndemnat pe toţi elevii să se joace. Jocul pe calculator le dezvoltă creativitatea, geometria, gândirea critică, dar şi limba engleză", a spus Antonia Haller, profesoara care i-a coordonat pe elevii de la Colegiul Naţional Mircea Cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea.Câştigătorii Concursului Național Minecraft pentru Educație 2018Concursul Național Minecraft pentru Educație îşi propune să aducă jocurile în educaţie, la toate disciplinele, inclusiv la artă.MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!