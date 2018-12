Unul din șapte studenți la Universitatea Politehnică din București va fi străin. În 2019, din Maroc vor veni 1.500

Secţiune susţinută de MedLife

În total, Politehnica are aproximativ 25.000 de studenţi. În fiecare an, sunt scoase la concurs peste 5.000 de locuri pentru toate cele 15 facultăţi."Am semnat acum un preacord cu 1.500 de studenţi din Maroc. Am lansat o competiţie a Universităţii Politehnica în Maroc, împreună cu Guvernul din Maroc şi cu partenerii noştri din Maroc, astfel încât tinerii să candideze pentru o bursă pe care le-o oferă universitatea, acordul bilateral între România şi Maroc şi acordurile între universitatea nostră şi universităţile din Maroc. E o competiţie mai amplă, cu mai multe burse oferite de mai mulţi finanţatori. Şi avem 1.500 de candidaţi în acest moment, semnat săptămâna trecută în Maroc", a spus Mihnea Costoiu.O treime din studenţii străini de la Politehnică provin din Republica Moldova, iar ceilalţi vin din 30 din ţări ale Orientul Mijlociu şi din ţări africane precum Nigeria."În prezent, avem 2.200 de studenţi străini şi sperăm să avem 3.500 de studenţi străini la începutul anului universitar viitor. De obicei, aşa pregătim în septembrie, octombrie, noiembrie în acest an pentru intrarea în anul viitor. Avem în plan să mergem şi din Tunisia", a mai spus Mihnea Cotoiu.