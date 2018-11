Parlamentarii vor să stabilească prin lege câte ore vor sta elevii la școală. Care va fi orarul pentru clasele primare, gimnaziu și liceu

Secţiune susţinută de MedLife

Schimbarea propusă de parlamentari arată că numărul mediu de ore pe săptămână prevăzut în planurile cadru va fi de 20 de ore la clasele primare. La fel, la gimnaziu numărul mediu de ore va fi de 25 de ore pe săptămână, iar la liceu numărul mediu va fi de 30 de ore săptămânal. În prezent, legea educaţiei prevede că numărul de ore minim şi maxim este stabilit de ministrul Educaţiei prin ordin de ministru.În prezent, planurile-cadru pentru clasele primare, valabile din 2013, arată că la clasele primare orele săptămânale pe care le urmează un elev sunt după cum urmează:Clasa pregătitoare-a: minimum 19 ore, maximum 20 de oreClasa I-a: minimum 20 de ore, maximum 21 de oreClasa a II-a minimum 20 de ore, maximum 21 de oreClasa a III-a minimum 20 de ore, maximum 21 de oreClasa a IV-a minimum 21 de ore, maximum 22 de oreLa gimnaziu, planurile cadru adoptate în 2016 arată că orele săptămânale pentru fiecare parte în clasă sunt:Clasa V-a: minimum 26 de ore, maximum 28 de oreClasa a VI-a minimum 28 de ore, maximum 30 de oreClasa a VII-a minimum 31 de ore, maximum 33 de oreClasa a VIII-a minimum 31 de ore, maximum 34 de oreUnul dintre semnatarii modificării legii educaţiei este şi Liviu Pop, preşedintele comisiei de învăţământ din Senat. "Avem un număr supraglomerat de ore în prezent. Noi am pus numărul mediu de ore. Asta nu înseamnă că fiecare an să aibă câte 25 de ore. Ministerul Educaţiei va hotărî câte ore vor fi după consultare. Toată lumea din comisii a fost de acord, inclusiv doamna Ecaterina Andronescu", a spus Liviu Pop pentru HotNews.ro. Acesta a spus că potrivit legii educaţiei, reforma curricumului trebuie făcută în continuu.Modificarea legii educaţiei încadrată la lege organică. Potrivit site-ului Senatului, modificarea a primit avizul Guvernului, cu toate că în punctul de vedere al Guvernului se spune că formularea din modificare nu este clară.Până acum, modificarea articolului 66 a trecut de Camera Deputaţilor şi se află în lucru la Senat, care este cameră decizională în acest caz.