Liviu Pop nu se lasă: ce conţine noua lege a manualului unic pe care a depus-o la Parlament. Ecaterina Andronescu nu a semnat proiectul

Senatorul Liviu Pop a declarat pentru Hotnews.ro că proiectul nu mai cuprinde pasajele semnalate de CCR, care a arătat că legea a fost pusă ca fiind lege organică cu toate că acesta este doar o lege ordinară."Vrem să avem siguranţa că există manuale la toate clasele. Astăzi nu există nicio sancţiune, nicio responsabilitate dacă nu există manuale. Ministerul Educaţiei trebuie să răspundă. De exemplu, la clasa a V-a, manualul de limba franceză nu există pentru că nu a existat nicio ofertă din partea editurilor. Dacă nu există nicio ofertă pentru un manual, oricare ar fi, ministerul trebuie să se asigure că acel manual va fi tipărit. În plus, manualele trebuie revizuite din 4 în 4 ani. Important e să avem manuale", a declarat Liviu Pop, preşedintele comisiei de învăţământ din Senat.Proiectul postat pearată că manualul este bun de interes public, care va fi întocmit de către autori de manuale şi depus direct la Ministerul Educaţiei, unde evaluarea se va face de către experţi de la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi de la Institutul de Ştiinţele Educaţiei. După ce vor fi evaluate, manualele vor fi postate pe platforma www.manuale.edu.ro pentru a stabili tirajul. Potrivit proiectului, Ministerul Educaţiei va plăti contravaloarea a trei manuscrise care sunt declarate admise în urma evaluării, iar acestea devin manuale de bază.Întrebat dacă prin noua lege manualele nu vor mai avea greşeli aşa cum au avut cele din acest an pentru clasa a VI-a, Liviu Pop explică şi de ce manualele de clasa a VI-a pe care elevii le-au primit în acest an sunt pline de greşeli. "Pentru că nu s-a îmbunătăţit procedura de evaluare. De acum un manual care primit 95 de puncte să zicem va fi trimis într-o echipă de specialişti care îl va îmbunătăţi până la 100 de puncte", a mai spus Liviu Pop.La capitolul semnături, noul proiect depus de Liviu Pop nu a fost semnat de actualul ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu. Acesta a declarat că a declarat că manualul unic nu este o decizie tocmai fericită şi prin competiţie ar creşte calitatea manualelor.