Scandalul asistenților români din Suedia cu diplome fără să fi fost la școală: Ministerul Educației face controale la o școală postliceală / Jurnalista din Suedia care a lucrat la anchetă povestește de la ce a pornit totul

"Noi am pornit de la faptul că cele mai multe legitimaţii de asistent medical, din alte ţări ale Uniunii Europene decât din ţările scandinave ( Suedia, Norvegia şi Finlanda) şi Danemarca sunt anul ăsta obţinute de români. Nu sunt aşa de mulţi, dar 18 au venit din România şi sunt în topul asistenţilor. Când ne-am uitat mai aproape la cazuri am văzut că există informaţii care nu corespund. De exemplu, când colegii mei cu care am lucrat la articol, reporterul Karin Mattison şi producătoarul Lars-Göran Svensson, s-au uitat în acte au văzut că persoanele s-au mutat în Suedia, dar în acelaşi timp ar fi fost şi la studii în România. Şi pornind de la asta am consultat alte informaţii publice cum ar fi salariile, fost angajatori pentru fiecare persoană", a spus jurnalista Jazz Munteanu.



Jurnaliştii suedezi au vorbit cu cinci dintre asistenţii medicali care au obţinut diplome în România, iar aceştia provin de la: Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din Timişoara (1 persoană), Şcoala "Carol Davila" din Călan/Caransebes (1 persoană), Şcoala Gheorghe Ţiţeica din Drobeta Turnu Severin (1 persoană), Şcoala "Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureş (2 persoane)."Sunt patru şcoli din România şi cinci cazuri de persoane. Noi am fost personal la Şcoala postliceală "Dimitrie Cantemir" din Tîrgu Mureş şi ne-am întâlnit cu directoarea şi am văzut că totul este corect. Adică am rămas puţin şocaţi. Nu ne aşteptam ca diplomele să fie autentice. Colega mea a făcut un reportaj despre doctori cu diplome false, în 2016. Atunci nu era vorba despre persoane din România. Dar atunci persoanele îşi falsificau diplomele singure. Şi acum am crezut că e vorba despre acelaşi lucru. Dar de fapt ne-am dat seama că nu este aşa, că aceste diplome sunt autentice", a spus jurnalista din Suedia.Sursa foto: SVT.se/ Jazz MunteanuSursa foto: SVT.se/ Jazz MunteanuAcesta a spus că ea şi colegii ei au stat de vorbă cu persoane din România, dintre care una a recunoscut că mergea anual în România şi dădea examen, iar o altă persoană a recunoscut că a fost doar la examenul final şi că a învăţat singur acasă. "Astea două cazuri sunt cele mai vizibile", a spus Jazz Munteanu.Ministerul Educaţiei Naţionale vine cu precizări şi spune că ministrul interimar al Educației Naționale, Rovana Plumb, a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Mureș să demareze verificări la Școala Postliceală „Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureș, în urma dezvăluirilor din mass media.Şcolile postliceale sunt acreditate şi evaluate de ARACIP, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, care ar trebui să le evaluaze din 5 în 5 ani.Pe de altă parte, Mircea Timofte, preşedintele Ordinului Asistenţilor din România, arată că deocamdată şcoala trebuie închisă dacă se dovedeşte că este adevărtat."Noi, oficial, nu putem să ne sesizăm. Eu nu am documente oficiale în faţă să văd cum se numeşte persoana, dacă i-a eliberat şcoala sau şi-a falsificat singur o diplomă. Dar nu contest faptul că e posibil ca şcoala să fi eliberat diploma fără ca acea persoană care a lucrat pe camioane sau nu ştiu pe unde să fi fost la şcoală. Învăţământul sanitar postliceal este învăţământ de zi, exclusiv de zi. Nu se poate face la distanţă, nu se poate face la fără frecvenţă. Deci persoana nu putea să fie pe camion în Suedia şi să facă şcoală în România. Dacă şcoala a eliberat o asemenea diplomă, fără să fie omul ăla la şcoală, asta este o infracţiune. Şi şcoala în care se întâmplă asemenea lucruri ar trebui urgent desfiinţată de către ARACIP care acreditează şcolilor", a spus Mircea Timofte, preşedintele Ordinului Asistenţilor din România.În România, există 150 de şcoli postliceale sanitare, cele mai multe fiind private.