Cum a ajuns să stea gol la Gaudeamus standul editurii care tipărește toate manualele din România / Director editură: „Pentru deficitul de imagine o să discutăm cu avocaţii” / Organizator: „Suntem miraţi, stupefiaţi şi chiar deranjaţi”

Din nou controverse în jurul Editurii Didactice şi Pedagogice. De această dată nu din cauza greșelilor din manuale, ci a standului de la Târgul de carte Gaudeamus. Acesta, care are 31 de metri pătrați, stă gol de două zile.Reprezentanții Editurii spun că e vorba de o neînțelegere. Maria Nistor, directoarea Editurii Didactice şi Pedagogice, a declarat pentru Hotnews.ro că amplasarea standului la târg s-a făcut dintr-o eroare. Mai exact, nu s-a făcut confirmarea participării, deci standul nu trebuia montat."S-a produs o eroare din partea organizatorilor. Trebuia ca noi acum o lună noi să confirmăm participarea şi să plătim. Înscrierea era considerată finalizată numai după plata facturii. Dar atâta timp cât n-am confirmat, organizatorii nu trebuiau să ne pună standul. Am decis să nu mai participăm pentru că nu aveam timp să ne pregătim. Suntem foarte ocupaţi cu manualele. Noi, după semnarea contractului cu Ministerul Educaţiei Naţionale ne-am concentrat exclusiv pe manualele şcolare. Şi eu nu vreau să-mi exploatez oamenii să lucreze în fiecare weekend", a declarat Maria Nistor.Aceasta spune că va vorbi cu avocaţii despre acest caz, pentru că e prevăzut în contract că plata se face în cinci zile pentru a putea intra în stand. "Pentru deficitul de imagine o să discutăm cu avocaţii. Chiar nu era cazul de prejudiciu de imagine. Avem cărţi la standul Monitorului Oficial, unde am şi tipărit manualele şcolare. Şi eu am rămas şocată pentru că am văzut că avem stand", a spus Maria Nistor.În replică, Epstein Vlad, unul dintre organizatorii de la Gaudeamus, susţine că editura nu a a mai zis nimic după ce a făcut opţiunea de înscriere."Greşit! Ştiu povestea. Ei au făcut o opţiune de înscriere, li s-a fixat şi dimensiunea standului. Ei urmau să facă plata, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Suntem miraţi, stupefiaţi şi chiar deranjaţi. Pentru că e o editură aşteptată la târg, singura care mai tipăreşte manuale şcolare. Să vedem cum vom proceda legal. Nu căutăm neapărat daune financiare. Să vedem dacă nu cumva s-a găsit un alt locatar pentru stand şi atunci se stinge totul", a spus Epstein Vlad.Un stand la Gaudeamus costă în funcţie de suprafaţă. De exemplu, un stand de 31 de metri pătraţi costă 3.000 de euro.Aflat la cea de-a 25-a ediţie, Târgului Internaţional Gaudeamus - Carte de Învăţătură găzduieşte anul acesta 900 de expozanţi. Programul târgului organizat de Radio România în spaţiul central de la Romexpo este de miercuri până duminică, între orele 10.00 şi 20.00.