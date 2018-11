Rezidențiat 2018: Cei 3.250 de candidați care vor susține examenul în București au fost repartizați în 51 de săli din 5 locații diferite

Sectiune sustinuta de MedLife

Concursul de admitere în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, organizat de Ministerul Sănătății, are loc duminică, 18 noiembrie. Examenul se va desfășura în 6 centre universitare din țară: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara.Pentru cele 4.987 de locuri scoase la concurs, la nivel naţional, s-au înscris 8.420 de candidaţi, aproximativ 40% - 3.250 de concurenţi urmând să susţină examenul în centrul universitar Bucureşti.Pentru acest concurs, la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti s-au înscris 2.403 candidaţi la Medicină, 604 la Medicină Dentară şi 243 la Farmacie. În ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea concursului din Bucureşti, vor fi puse la dispoziţie 51 de săli care au fost repartizate în incinta Facultăţii de Medicină (bd-ul Eroilor Sanitari nr.8) şi a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, în incinta Facultăţii de Farmacie (str.Traian Vuia nr.6) , Academia de Studii Economice Bucureşti (Cladirea Ion Anghelescu-str. Caderea Bastiliei nr.2-10 si in Cladirea Virgil Madgearu-Calea Dorobanti nr.15-17), precum şi la Universitatea Româno-Americană (Bd-ul Expoziţiei nr. 1B).Candidaților care vor sustine examenul de rezidentiat pe domeniul Medicină au fost repartizate 42 de săli dintre care 21 în cadrul Facultății de Medicină si Spitalului Universitar de Urgență din București (1.308 candidati), 10 săli în cadrul Facultății de Farmacie (348 de candidați) și alte 11 săli, ce aparțin Universității Româno-Americane, pentru 747 de candidați.Pentru candidații care vor susține examenul de rezidentiat în domeniul Medicină dentară, în cele două clădiri ale ASE București, au fost repartizate 3, respectiv 2 săli, pentru 426, respectiv 178 de candidați.De asemenea, pentru cei 243 de candidați care vor susține examenul de rezidențiat în domeniul Farmacie au fost repartizate 4 săli în cadrul Facultății de Farmacie din București.Pentru a putea participa la concursul de rezidenţiat în Medicină, Medicină dentară şi Farmacie ce va avea loc pe 18 noiembrie, candidaţii au achitat o taxă de 400 lei/participant. Cuantumul taxei de participare la examenul de rezidenţiat 2018, cu 40 de lei mai mare faţă de cel din 2017, a fost stabilit prin Ordinul Ministrului Sănătăţii, iar un procent de maxim 85% din sumele încasate va fi repartizat universităţilor de profil.Potrivit organizatorilor, candidaţilor li se va permite intrarea în sălile de concurs la ora 8:30, în timp ce subiectele se vor deschide la ora 10.Concursul se va derula sub forma de test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, pe o durată de 4 ore.După o pauză de 15 minute, va începe corectura în săli, iar pentru a depune contestaţii, candidaţii vor avea la dispoziţie 24 de ore. Acestea pot viza, întrebările de concurs, recorectarea lucrărilor sau organizarea concursului. Răspunsul contestaţiilor se va da în 48 de ore de la depunerea acestora.Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, din care 50 de tip complement simplu şi 150 de tip complement multiplu.Totodată, ocuparea locurilor în cele 67 de specialităţi se va face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor publicate pentru fiecare domeniu , alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.Afişarea rezultatelor se va face numai după semnarea ordinului Ministerului Sănătăţii de confirmare a rezultatelor.